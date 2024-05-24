«اوسمار» عملکرد خوبی داشته/ شانس سرخابی ها برای قهرمانی ۵۰% است

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران به هفته‌های پایانی خود نزدیک شده و دو تیم استقلال تهران و پرسپولیس از شانس‌های اصلی قهرمانی در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر محسوب می‌شوند. شرایط جدول هم به گونه‌ای است که با لغزش هر کدام از این تیم‌ها، حریف می‌تواند به کسب کاپ قهرمانی خود را نزدیک تر از همیشه ببیند. در هفته بیست و هشتم لیگ برتر تیم‌های استقلال و پرسپولیس به ترتیب روز جمعه ۴ خرداد رو در روی تیم‌های نساجی و استقلال خوزستان می‌روند.

ابراهیم میرزاپور کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با هفته‌های پایانی لیگ برتر اظهار داشت: در ابتدای فصل و با توجه به جذب بازیکنانی که تیم سپاهان انجام داده بود بیشتر کارشناسان از جمله خود من معتقد بودیم که سپاهان مدعی اصلی قهرمانی است اما با توجه به اتفاقاتی که در فصل رخ داد باعث شد تا این تیم کم کم امتیازها را به حریفان خود واگذار کند و اکنون نیز هیچ شانسی برای کسب عنوان قهرمانی ندارد و این موضوع باعث شده تا استقلال و پرسپولیس که دو تیم پر طرفدار هستند در این دیدارهای باقی مانده مدعی اصلی قهرمانی باشند.

پس از جدایی گل محمدی کسی انتظار پیشرفت پرسپولیس نداشت

او ادامه داد: پس از جدایی یحیی گل محمدی از هدایت تیم پرسپولیس کمتر کسی معتقد بود که پرسپولیس می‌تواند بار دیگر در جمع مدعیان قرار گیرد اما به واسطه انتخابی خوبی که مدیران پرسپولیس برای جانشین گل محمدی داشتند، «اوسمار ویه‌را» به خوبی توانست پرسپولیس را تبدیل به یک مدعی اصلی کند و واقعاً هم نتایج قابل قبولی را کسب کرده است. استقلال هم به نوعی حاشیه‌های خاص خودش را داشت و اختلافاتی که بین کادر فنی و مدیریت این باشگاه در ابتدای فصل وجود داشت باعث شد تا حاشیه‌ها اطراف این تیم شکل بگیرد اما کادر فنی استقلال حرفه‌ای عمل کرد و نگذاشت تا حاشیه بر روند عملکرد بازیکنان تأثیر بگذارد.

شانس استقلال و پرسپولیس برای قهرمانی ۵۰ درصد است

میرزاپور افزود: اختلاف یک امتیازی دو تیم استقلال و پرسپولیس باعث شده تا هیجان در بازی‌های باقی مانده بیش از پیش شود و پرسپولیس منتظر یک لغزش از استقلال است تا جای این تیم را در صدر جدول تصاحب کند. هر دو تیم شانس ۵۰ درصدی برای قهرمانی دارند و به نظرم هر تیمی که بتواند حاشیه را از خود دور کند، موفق خواهد بود.

برخی باشگاه‌ها باعث ایجاد هجمه‌ها علیه داور می‌شوند

کارشناس فوتبال در ارتباط با اعتراض تیم‌ها به قضاوت داوران در فصل جاری لیگ برتر گفت: باید از ابتدای فصل و زمانی که هنوز مسابقات هفته اول آغاز نشده، به همه باشگاه‌ها پیرامون اعتراض به داوری هشدار دهند و متناسب با آن جریمه‌هایی را در نظر بگیرند. در هفته‌های اخیر هم رسم شده هنگامی که لیست داوران اعلام می‌شود، فوراً باشگاه‌ها با ارسال نامه‌ای به فدراسیون خواستار تعویض داور دیدار خود هستند که چنین کاری قطعاً به روند قضاوت داور در آن بازی تأثیر خواهد گذاشت و باعث می‌شود که عملکرد خوبی نداشته باشد و هجمه سنگینی را علیه آن داور ایجاد خواهد کرد.

او تصریح کرد: امیدوارم در فصل آینده در بیشتر بازی‌ها از سیستم کمک داور ویدئویی VAR در بازی‌ها استفاده شود و با توجه به اینکه گام بزرگی را به سمت حرفه‌ای شدن برداشته‌ایم شاهد اعتراضات کمتری در جریان مسابقات باشیم و تیم‌ها بیشتر به مسائل فنی تمرکز کنند.