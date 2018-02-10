مجلس قوانین مورد نیاز در زمینه ساماندهی حضور مهاجران تصویب کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید امشب در جلسه صحن علنی شورای شهر یزد که با حضور محمدرضا عارف، نماینده مردم تهران در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: صرف‌نظر از مسئله آب که مسئله استان یزد است، مهاجرت اتباع خارجی از مشکلات اصلی این استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره اینکه در یزد اغلب مهاجران از اتباع خارجی و اغلب تیز غیرمجاز هستند و تاثیرگذاری آنها در همه مقوله‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی بالا است، افزود: برای رفع این مشکل از مجلس درخواست داریم که قوانینی برای ساماندهی مهاجرت تنظیم و تصویب کند.

سفید خاطرنشان کرد: امسال در استان یزد تعداد مدارس افزایش یافته و درصد حضور فرزندان اتباع خارجی نیز روند روزافزون دارد.

رئیس شورای شهر یزد ادامه داد: البته مهاجرت تنها مختص اتباع خارجی نیست بلکه از دیگر استان‌ها، روستاها و شهرستان‌های استان هم مهاجر داریم که این امر برنامه ریزی در یزد را مختل کرده است.

وی اظهار داشت: مسئله بعدی استان، نوع اشتغال آن است و از آنجا که اشتغال استان یزد صنعتی است، اشتغال کارگران سایر استانها و بیکاری جوانان تحصیلکرده یزدی را به دنبال داشته است به نحوی که اکنون ۲۰ هزار جوان تحصیلکرده یزدی بیکارند.

سفید خاطرنشان کرد: حمل و نقل عمومی نیز در یزد مشکل دارد و تاکنون هم کار جدی و اساسی روی آن انجام نشده اما برنامه ریزی هایی انجام شده است که امیدواریم با همراهی دولت اجرا شود.

وی افزود: در همه استان‌ها برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری، دولت ۵۰ درصد از اعتبار مورد نیاز را تامین می کند اما در یزد دولت حمایت چندانی از این مقوله نکرده است.

سفید تصریح کرد: گزینه های جدیدی برای حمل و نقل عمومی شهری در یزد در نظر گرفته شده تا ترافیک شهری کاهش یابد که این گزینه ها به تدریج مطالعه و برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی همچنین یادآور شد: مسائل اجتماعی و فرهنگی مانند تکدی گری، کودکان کار، زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست، معتادان و ... از مسائلی است که شهرها باید به آن توجه کنند اما اعتباری که برای این امر در نظر گرفته شده، پاسخگوی اقداماتی که باید انجام شود، نیست.