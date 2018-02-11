  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۵:۵۱

محققان عنوان می کنند؛

شناسایی مهم ترین فاکتورهای پرخطر سکته در زنان

شناسایی مهم ترین فاکتورهای پرخطر سکته در زنان

زنان بیش از مردان در معرض سکته قرار دارند و برخی فاکتورهای پرخطر مختص زنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "کاترین رکسرود" سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان زنان و بریگام بوستون، در این باره می گوید: «با بالارفتن سن زنان، آنها بیش از آنکه در معرض حمله قلبی باشند در معرض خطر سکته قرار دارند.»

تیم تحقیق به منظور پی بردن به فاکتورهای پرخطر افزایش دهنده ریسک سکته در زنان به بررسی مطالعات علمی پرداخت. در این مطالعه محققان به فاکتورهای پرخطر سکته در زنان پی بردند:

- رسیدن به سن بلوغ قبل از ۱۰ سالگی.

- شروع یائسگی قبل از ۴۵ سالگی.

- میزان پایین هورمون DHEAS (dehydroepiandrosterone).

- مصرف قرص های کنترل بارداری.

به گفته محققان، سابقه عوارض و مشکلات بارداری هم می تواند نشانه ریسک بالا سکته باشد. این مشکلات شامل دیابت بارداری و فشارخون بالا در طول بارداری است.

اگرچه محققان تاکید می کنند برخی از این فاکتورهای پرخطر رایج هستند و زنان کمی دچار سکته خواهند شد.

کد مطلب 4224754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها