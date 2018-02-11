شناسایی مهم ترین فاکتورهای پرخطر سکته در زنان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "کاترین رکسرود" سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان زنان و بریگام بوستون، در این باره می گوید: «با بالارفتن سن زنان، آنها بیش از آنکه در معرض حمله قلبی باشند در معرض خطر سکته قرار دارند.»

تیم تحقیق به منظور پی بردن به فاکتورهای پرخطر افزایش دهنده ریسک سکته در زنان به بررسی مطالعات علمی پرداخت. در این مطالعه محققان به فاکتورهای پرخطر سکته در زنان پی بردند:

- رسیدن به سن بلوغ قبل از ۱۰ سالگی.

- شروع یائسگی قبل از ۴۵ سالگی.

- میزان پایین هورمون DHEAS (dehydroepiandrosterone).

- مصرف قرص های کنترل بارداری.

به گفته محققان، سابقه عوارض و مشکلات بارداری هم می تواند نشانه ریسک بالا سکته باشد. این مشکلات شامل دیابت بارداری و فشارخون بالا در طول بارداری است.

اگرچه محققان تاکید می کنند برخی از این فاکتورهای پرخطر رایج هستند و زنان کمی دچار سکته خواهند شد.