به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که عملیات ترکیبی جدیدی را علیه نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در انتهای خیابان مدارس در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه به انجام رسانده است.

بر اساس اعلام گردان‌های قسام، مبارزان این گردان‌ها در مرحله نخست این عملیات گروهی از نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی را که در داخل یکی از خانه‌ها سنگر گرفته بودند با گلوله ضدنفر هدف قرار دادند.

سپس به محض انتقال نظامیان صهیونیست به طبقه پایینی خانه، این نظامیان از سوی مبارزان قسام با گلوله ضد نفر «رعدی» هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن شماری از این نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و شمار دیگری نیز زخمی شدند.

در مرحله بعد این عملیات، اندکی بعد، چند تن از مبارزان قسام به سوی این خانه رفتند و یک بمب ضدنفر را در ورودی آن منفجر کردند که این اقدام نیز به هلاکت و زخمی‌شدن شماری از نظامیان صهیونیست انجامید.

پس از آن، به محض رسیدن نیروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی برای نجات نظامیان صهیونیستِ زخمی‌شده و بیرون‌کشیدن نظامیان صهیونیستِ به هلاکت‌رسیده، مبارزان قسام یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را با گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار دادند و یک تانک مرکاوای دیگر را نیز با بمب «شواظ» منفجر کردند.

علاوه بر این گردان‌های قسام اعلام کرد که یک تانک مرکاوای دیگر ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال شرق شهر جبالیا با گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده است.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شرق شهر جبالیا در شمال نوار غزه، گذرگاه رفح در جنوب این باریکه و شمال استان مرکزی نوار غزه نیز از سوی مبارزان قسام هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفتند.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در محور «نتساریم» و پشت گورستان شرقی رفح با خمپاره هدف قرار داده است.

علاوه بر این مبارزان گردان‌های قدس یک بمب «برق» را به روی یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «ابوزیتون» در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه منفجر کردند.

یک تانک دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز از سوی مبارزان گردان‌های قدس در شرق اردوگاه جبالیا با گلوله «تاندوم» هدف قرار گرفت.