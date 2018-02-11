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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

آیت‌الله مقتدایی:

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جهاد فی‌ سبیل‌الله است

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جهاد فی‌ سبیل‌الله است

قم - عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور گفت: مردم ایران فکر نکنند که امروز فقط در راهپیمایی شرکت کرده‌اند چراکه این حضور پرشور جهاد فی‌ سبیل‌الله است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مرتضی مقتدایی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن قم در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم در این حماسه ملی اظهار داشت: باید از این حضور گسترده و پرشور مردم بابصیرت تشکر کرد؛ مردم ایران همواره بابصیرت و وقت‌شناس هستند و زمانی که متوجه یاوه‌گویی‌های ترامپ شدند، با حضور خود در راهپیمایی پاسخ محکمی به آن‌ها دادند.

وی افزود: مردم ایران با حضور پرشور و حماسی خود بار دیگر به دشمنان ثابت کردند که ملت ایران مقاوم است و همواره در مقابل دشمنان ایستادگی می‌کنند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه بیان کرد: مردم با بصیرت ایران نشان دادند که گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند و با یک کلمه استکبار را نفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم با حضور در راهپیمایی بار دیگر دشمن را مأیوس کردند، گفت: مردم ایران فکر نکنند که امروز تنها در راهپیمایی شرکت کرده‌اند چراکه این حضور پرشور جهاد فی‌ سبیل‌الله است؛ مردم ایران باید بدانند که دشمن آرام ننشسته است بلکه همواره در صدد ضربه زدن و نابودی انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 4225096

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