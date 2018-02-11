جلوی فعالیت وام گیران حرفه ای گرفته می شود/طرح هزار روستا و تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح مرکز اورژانس و هتلینگ بیمارستان قائمشهر با اشاره به طرح های دهه فجر در مازندران گفت: به برکت دهه فجر بیش از ۱۵ میلیارد تومان پروژه درمانی در مازندران افتتاح شد و دستگاه های مدرن برای افزایش کیفیت اورژانس و بخش های مختلف بیمارستان خریداری شده است.

وی با تاکید بر کاهش هزینه های درمان و هزینه های جانبی اظهار داشت: در طول چهارسال به اندازه بیش از ۵۰ سال تخت بیمارستانی در کشور اضافه شده است و در مازندران وزارت بهداشت و تامین اجتماعی با افزایش تخت های بیمارستانی، دسترسی مردم را افزایش داده ایم.

وی با عنوان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته دیگر کسی به دلیل درمان دچار فقر نمی شود افزود: بیمه اجتماعی فراگیر از دیگر طرح های دردست اقدام است تا سالمندی با فقر همراه نشود.

ربیعی با بیان اینکه در حال تهیه طرحی با همکاری مجلس در زمینه طرح بیمه روستاییان هستیم تا نظام بازنشستگی برای سالمندان هستیم گفت: در سفر به مازندران بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای مازندران درنظر گرفته شده است.

وزیر تعاون ادامه داد: نباید دقت را فدای سرعت کنیم و تسهیلات باید به افراد نیازمند و کارآفرین داده شود و در اشتغال فراگیر، یارانه به تسهیلات داده نمی شود زیرا هدف توسعه اشتغال است.

ربیعی یادآور شد: در زمینه تضامین مشکلاتی وجود دارد ازاینرو صندوق های ضمانت برای تضامین درنظر گرفته شده است و تسهیلات ارزان قیمت با نرخ پایین ارائه می شود.

وی با تاکید بر بوگردی و رونق آن در مازندران گفت: در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب، ایران بامهارت و خانه های پراز شغل مدنظر ما است.

ربیعی با اشاره به وجود برخی وام گیران حرفه ای اظهار داشت: در برخی مناطق این افراد از روستاییان ۸۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند و برایشان فرم پر کرده اند تا وام بگیرند از اینرو، به مجموعات ادارات کار ابلاغ کرده ایم تا از وام گیران حرفه ای پیشگیری کنند و کارگروه ای برای کنترل کمیته فنی درنظر گرفته شده است.

وی اجرای طرح هزار روستا و هزار تعاون را از دیگر طرح های وزارت تعاون برای رونق اشتغال و توانمندسازی روستاییان اعلام کرد.