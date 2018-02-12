زنگ‌ خطر برای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور به تدریج در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ است؛ بیستم آذرماه امسال، سید فرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران، از شیوع گسترده بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور خبر داد و با اشاره به اینکه در سال گذشته در همین تاریخ، حدود ۲۰ کانون بیماری در کشور وجود داشت، گفت: امسال از ابتدای مهرماه تاکنون، بیش از ۱۷۰ کانون آلوده داشته ایم که تقریباً ۹۰ درصد آن، مربوط به واحدهای صنعتی است و حدود ۹.۵ میلیون قطعه مرغ طی این ۸۰ روز، حذف شده اند.

از آن تاریخ تا امروز هر چند که مسئولان می گویند اقدامات مناسبی در راستای جلوگیری از گسترش بیماری انجام شده، اما تعداد مرغ های معدومی به ۲۵ میلیون قطعه رسیده و بیماری شیوع گسترده ای در کشور داشته که به گفته کارشناسان ناشی از اقدامات ناکافی و کمتر از حد استاندارد، برای کنترل بیماری بوده است.

یکی دیگر از مواردی که مسئولان سازمان دامپزشکی روی آن تاکید می کردند این بود که آنفلوانزای فوق حاد پرندگانی (H۵N۸) که امسال در کشور شیوع یافته ادامه روند سال قبل است و ما با شیوع سویه جدیدی از بیماری در کشور مواجه نیستیم؛ اما طی روزهای اخیر خبر ورود سویه جدید بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان(H۵N۶) به کشور که گفته می شود قابل انتقال به انسان نیز هست، نگرانی های جدیدی را بوجود آورده است.

در همین زمینه سید فرزاد طلاکش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی سویه جدید آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (H۵N۶) در کشور اظهارداشت: متاسفانه این سویه حدود ۱۲ سال قبل در دنیای شناسایی شده بود و امسال برای اولین بار وارد کشور ما شده است.

وی با بیان اینکه سویه مذکور در کشورهای چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای شرقی گزارش شده بود، گفت: این سویه تمایل انسانی نیز دارد و متاسفانه در کشورهایی که با آن درگیر بوده اند چند مورد تلفات انسانی گزارش شده است.

کسانی که با طیور زنده و تلف شده سر و کار دارند، مراقب باشند

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به همین جهت افرادی که با طیور زنده و تلف شده سر و کار دارند، باید مراقبت های ویژه به عمل آورند؛ ضمن اینکه سد اول در این زمینه استانهای شمالی مانند گیلان، مازندران و گلستان و همچنین استان های شمال غربی مانند اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما در جلسات خصوصی و مصاحبه با رسانه های جمعی اعلام کرده بودیم احتمال ورود سویه جدیدی از این بیماری به کشور زیاد است، درباره اینکه چه اقدامی می توان برای کنترل شیوع این ویروس در کشور انجام داد، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شده است، پرندگانی که تلف شده اند در پارک ملی بوجاق بندر کیاشهر استان گیلان قرار داشتند، که این پارک منطقه حفاظت شده محیط زیست است.

طلاکش با اشاره به اینکه شیوع این سویه جدید موجب ایجاد تلفات سنگینی شده است، گفت: در همان منطقه ظرف ۱۰ روز ۱۵۰۰ قطعه از خانواده اردک سانان از بین رفته است؛ بلافاصله آن منطقه را قرنطینه و رفت و آمد افراد را به آنجا ممنوع کرده اند، که این اقدام خوبی است.

وی ادامه داد: اما اگر پرندگان حامل ویروس، قبل از اینکه دچار تلفات شوند، از منطقه خارج و به نقاط دیگر بروند ما باید منتظر تلفات ناشی از این ویروس در سایر نقاط نیز باشیم.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار کشور درباره اینکه آیا هم اکنون این ویروس در جمعیت مرغ بومی و واحدهای مرغ صنعتی گزارش شده است؟، گفت: این ویروس ابتدا از طریق پرندگان مهاجر وارد کشور می شود سپس در جمعیت مرغ بومی شیوع می یابد تا بتواند با شرایط کشور ما سازگار، تکثیر و تعداد آن زیاد شود؛ بعد از آن واحدهای مرغ صنعتی را درگیر می کند.

طلاکش اضافه کرد: بنابراین اگر قرار است ما تلفاتی مشاهده کنیم باید این تلفات را ابتدا در جمعیت مرغ بومی ببینیم؛ این اتفاق نیز ابتدا در جمعیت مرغ بومی استانهای شمالی مانند استان گیلان که بیماری نخست در آنجا گزارش شده، مشاهده می شود، بعد سایر استانها و سپس واحدهای صنعتی مرغ تخم گذار؛ هنوز گزارشی از آلودگی به این ویروس در جمعیت مرغ بومی سایر شهرها دریافت نشده است.

وی درباره اینکه آیا هم اکنون بجز کیاشهر منطقه دیگری نیز به این ویروس آلوده شده است؟، گفت: فعلا جز کیاشهر آلودگی به این ویروس جدید، در نقطه دیگری گزارش نشده است.

رییس جمهور بالاخره دلیل گرانی تخم مرغ را اعلام کرد

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران در بخش دیگری از سخنان خود جمعیت مرغ معدوم شده بر اثر بیماری آنفلوانزای فوق حاد را نیز ۲۵ میلیون قطعه مرغ اعلام و درباره گران شدن مجدد قیمت تخم مرغ اضافه کرد: طبیعی بود که این اتفاق رخ دهد، اما باید دلیل اصلی این مساله را به مردم گفت، ما از ابتدا نیز می گفتیم که دلیل اصلی این امر را به مردم بگویید که رییس جمهور روز گذشته این کار را انجام داد.

طلاکش همچنین با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ به دلیل نوسانات قیمت ارز دچار اختلال شده است، تصریح کرد: اصلا ما نمی توانیم مقدار زیادی تخم مرغ وارد کنیم چون کشور ترکیه خود با این بیماری درگیر است و تخم مرغ کم دارد ضمن اینکه گران است.

دولت خسارت مرغداران را نداد؛ مرغداران پنهان کاری کردند

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه چه راهکاری برای کنترل شرایط به وجود آمده و برون رفت از این بحران وجود دارد؟، اظهارداشت: همین کاری که الان در بوجاق انجام شده، باید درباره ویروس قبلی نیز انجام می شد؛ باید در روستاها پایش انجام می گرفت، اگر تلفاتی در مرغ بومی مشاهده می شد، بلافاصله اطراف آن را خالی می کردند، ولی این کارها احتیاج به پول دارد وقتی که سازمان دامپزشکی پول ندارد این کارها را رها می کند.

طلاکش توضیح داد: با بیان اینکه سال های گذشته وقتی واحدی معدوم می شده برای جلوگیری از گسترش بیماری، تمام واحدهای مرغداری واقع تا شعاع ۳ کیلومتری آن واحد نیز معدوم می شده است، اما امسال به دلیل اینکه اعتبارات کافی وجود نداشت، این کار انجام نشد.

وی گفت: یکی از مهم ترین دلایل گسترش بیماری همین موضوع بوده که شعاع کانون آلوده تخلیه نشده، یکی دیگر از دلایل این است که اصلا سراغ پایش روستایی رفته نشده است ضمن اینکه در دو سال گذشته خسارت واقعی مرغداران به آنان پرداخت نشده بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان در گزارش بیماری پنهان کاری کردند؛ بیماری گسترش پیدا کرد و بعد خبر دادند، کسانی که تلفات داده بودند اجناس داخل مرغداری را جا به جا و سپس اعلام تلفات کردند.

اگر اطلاع رسانی نشود، تلفات انسانی می دهیم

وی تصریح کرد: اگر مسئولان این اقدامات را اجرایی کنند می توانند از شیوع ویروس جدید در کشور جلوگیری کنند، ویروس که همواره وجود دارد، اگر بخواهیم بیماری زا نشود باید میزان تراکم آن را کاهش دهیم و اجازه ندهیم تکثیر پیدا کند.

طلاکش ادامه داد: اگر روند کنترل به شکل فعلی ادامه یابد، احتمال شیوع گسترده ویروس وجود دارد و حتی ممکن است شاید شیوع آن در جمعیت انسانی باشیم؛ اگر اطلاع رسانی کافی در منطقه نشود احتمال این امر وجود دارد.

وزارت بهداشت روستائیان را آگاه کند/ مردم نگران مصرف مرغ و تخم مرغ نباشند

وی گفت: این وظیفه وزارت بهداشت است که وارد عمل شود و از سازمان دامپزشکی توقعی نیست و این سازمان وظیفه ای در این زمینه ندارد؛ الان وزارت بهداشت باید شروع به آموزش دادن روستائیان استانهای شمالی کند که مراقب باشید و اگر این علایم مشخص را مشاهده کردید حتما آن را گزارش کنید، اگر علایم مشکوکی در طیور خود مشاهده کردید بلافاصله آن را به دامپزشکی گزارش کنید.

طلاکش درباره اینکه آیا برای مصرف فرآورده های طیور مانند گوشت مرغ و تخم مرغ محدودیتی وجود دارد یا اینکه باید در دمای خاصی پخته شوند؟، گفت:انتقال این بیماری به انسان از طریق ماکیان زنده یا مصرف خام گوشت و تخم صورت میگیرد و چون در فرهنگ ما خام خواری وجود ندارد، میزانی که پخته می شود مشکل خاصی ندارد.

وی اضافه کرد: باید گوشت مرغ نه فقط درباره بیماری آنفلوانزا بلکه برای جلوگیری از شیوع انواع میکروب های احتمالی که ممکن است وجود داشته باشد، در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد حرارت ببیند و درباره تخم مرغ نیز همین که زرده آن سفت باشد؛ کافی است.