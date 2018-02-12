به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو صبح امروز (دوشنبه) در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور که با موضوع بررسی آخرین وضعیت تولید و مشکلات فراروی برگزار شد و در جمع خبرنگاران، گفت: کشور ما از نظر تنوع آب های مشترک و حوزه های آبخیز با همسایگان بی نظیر است. این یک فرصت است و می توانیم از آن برای توسعه روابط مشترک استفاده کنیم.

وی افزود: در خصوص صادرات برق نیز در صدد هستیم تا از طریق برخی همسایگان به شبکه برقی اروپا متصل شویم.

اردکانیان با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در زمینه انرژی های نو، گفت: در چارچوب برنامه های دولت دوازدهم، امکان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتری در حوزه انرژی های نو ایجاد شده است و به دنبال این هستیم که علاوه بر خرید برق از تولید کنندگان داخلی، بسترهای لازم برای صادرات را نیز فراهم کنیم.

وزیر نیرو در پاسخ به سوالی در خصوص انتقال آب از استان خوزستان به مناطق کم آب کشور و مشکلات ایجاد شده، خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم طرح های انتقال آب رافع مشکلات مناطق کم آب نیست و همچنین توقف این طرح ها نیز مشکلی را رفع نخواهد کرد.باید از فرصت کم آبی استفاده کنیم و الگوی مصرف آب را اصلاح کنیم.

وی افزود: با رعایت مصالح، اگر جایی برای آب شرب نیازی وجود داشته باشد، دولت مکلف است به طرق مختلف آن را تامین کند.

اردکانیان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بارورسازی ابرها، ادامه داد: مرکز بارورسازی ابرها سالهاست که در مرکز ملی بارورسازی ابرها انجام می شود.آنها تجهیزاتی دارند که مستعمل شده است و باید آنها را نوسازی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از همکاری با سپاه و یا هر نهاد دیگری که در این زمینه بتواند کمک کند، استقبال می کنیم.