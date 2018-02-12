خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فاطمه محمدی: دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از دکترین جدید هسته‌ای خود رونمایی کرد- سندی راهبردی که از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سو دست‌نخورده باقی مانده بود و حالا هم به گونه‌ای مبهم و سوال‌برانگیز دستخوش تغییر شده است.

ابهام‌آمیزترین بخش این سند راهبردی، جایی است که کاربرد تسلیحات هسته ای را تنها در «شرایط فوق‌العاده» جایز می داند اما چارچوب معینی برای این شرایط به اصطلاح فوق‌العاده مشخص نمی‌کند و همین به پیچیدگی ماجرا می‌افزاید. از نکات قابل ملاحظه دیگر این سند می توان به استفاده از توان «حمله اول» (first strike) علیه مسکو یا حتی کشورهای به‌زعم آنها متخاصم غیرهسته‌ای اشاره نمود.

جهت رفع ابهامات دکترین هسته ای ترامپ، خبرنگار مهر گفتگویی با «استفن لندمن» نظریه پرداز آمریکایی و دانش آموخته دانشگاه هاروارد تنظیم نموده که در ادامه می آید.

*دکترین هسته ای جدید امریکا چند روز پیش منتشر شد. این سند از سال ۲۰۱۰ تاکنون تغییر نکرده و حالا هم به گونه ای مبهم و سوال برانگیز دستخوش تغییر شده است. دلایل تغییرات جدید آن چیست؟

دکترین هسته ای ترامپ تابع استراتژی امنیت ملی و استراتژی دفاع ملی اوست. وی سیاست های سخت بوش/ چنی و اوباما را تشدید نموده، تمامی کشورهای مستقل را هدف قرار داده و می خواهد حکومت هایی در این کشورها بر سر کار بیایند که طرفدار و تابع غرب باشند، از جمله در روسیه، ونزوئلا، ایران و سوریه.

کنگره میلیون ها دلار اضافی در اختیار دولت ترامپ جهت هزینه های نظامی قرار داده و او می خواهد ۱.۵ تریلیون دلار از بودجه نظامی را به طرح های بلندمدت اختصاص داده و زرادخانه های هسته ای واشنگتن را ارتقا دهد.

امریکا در حال حاضر به اندازه ای تسلیحات هسته ای دارد که می تواند ۱۰ بار یا بیشتر کره زمین را با استفاده از آنها نابود کند. هزینه زیاد و بیهوده برای نظامیگری و جنگ افرازی امنیت جهان را به شدت به مخاطره می اندازد. من از جنگ هسته ای احتمالی در نتیجه یک اشتباه یا بر اساس یک ایده که منجر به اجرای سناریو روز قیامت می شود هراس دارم.

*مهمترین تفاوت دکترین جدید و دکترین پیشین چیست؟

تفاوت عمده دکترین جدید با پیشین این است که در دکترین جدید سیاست های سخت دکترین پیشین تشدید شده است. این تفاوت نشان دهنده خشم رهبران دولت جدید و تمایل آنها به ادامه جنگ های بی پایان تجاوزگرایانه است که ممکن است باعث ایجاد یک جنگ هسته ای غیر قابل تصور شود. با توجه به جنون امپراتوری امریکا هیچ کس در هیچ جای دنیا امنیت ندارد.

*در دکترین جدید استفاده از تسلیحات هسته ای در شرایط فوق العاده مجاز است. برخی ابهامات در مورد این ماده وجود دارد. دقیقا چه شرایطی شرایط فوق العاده هستند؟

دکترین هسته ای ترامپ شبیه دکترین هسته ای اوباما است اما با شدت بیشتر و به سادگی اجازه می دهد جنگ هسته ای علیه کشورهای غیر هسته ای راه اندازی شود تا بتوان حکومت های طرفدار غرب و امریکا را در این کشورها حاکم کرد.

تنها دشمنان امریکا کشورهای من در آوردی یا فرضی هستند که وجود خارجی ندارند. در واقع بعد از پایان جنگ جهانی دوم امریکا هیچ دشمن واقعی نداشته است. با این وجود هنوز جنگ های بی پایان ادامه دارد.

جنگ واشنگتن علیه تروریسم یک کلاه برداری بزرگ است. امریکا گروههایی مانند داعش، القاعده و دیگر گروههای تروریستی را ایجاد نموده و از آنها حمایت می کند تا بتواند از آنها به عنوان سربازان امپراتوری امریکا استفاده کند.

من از جنگ های بی پایانی که توسط کلینتون، اوباما، بوش/ چنی ایجاد شده و از بی پروایی و بی رحمی افراطی ترامپ هراس دارم. اکثر امریکایی ها در طول عمر خود حتی یک سال را به خاطر ندارند که در آن امریکا در صلح کامل بوده باشد. امریکا همیشه درگیر جنگ با یک یا چند دشمن است.

صلح و ثبات در امریکا مفاهیمی لعنت شده هستند همانطور که جک کندی، برادرش بابی، مارتین لوتر کینگ به علت بیزاری از جنگ و صلح جو بودن توسط سیا به قتل رسیدند. تنها وضعیت فوق العاده برای امریکا استفاده از تسلیحات هسته ای علیه دشمنان فرضی است. باید گفت امریکا هیچ دشمن واقعی ندارد.

*امریکا حمله اول را در ارتباط با روسیه مجاز می داند به این معنا که روح جنگ سرد بر دکترین جدید حکومت می کند. چرا امریکا این رویکرد را در پیش گرفته است؟

در طول جنگ سرد، نابودی مسلم متقابل (MAD ) امریکا و روسیه را از حمله به یکدیگر منع می کرد. امروزه واشنگتن می تواند نخستین حمله هسته ای انحصاری را راه اندازی نموده، اگر جنون باعث شود دستور جنگ صادر شود.

*دکترین جدید امریکا در ارتباط با ایران را چگونه ارزیابی نموده و نکات جدید در مورد ایران چیست؟

ترامپ و اعضاء دولت آن نسبت به ایران بیشتر از سایر دولتهای امریکا خصومت دارد. باید گفت که برجام در معرض خطر قرار دارد. ترامپ در ماه می هم می تواند از آن خارج شود و هم می تواند مجددا آنرا تایید کند، اما بعید است چنین تمایلی داشته باشد.

جنگ اوباما و در حال حاضر ترامپ در سوریه به علت تغییر حکومت در این کشور، جایگزینی آن با یک دولت طرفدار غرب و امریکا، منزوی کردن ایران و اجرای همان طرح سوریه در مورد حکومت ایران است. اگر حکومت فعلی سوریه در قدرت باقی بماند، طرح دولت ترامپ تضعیف شده و این در واقع دلیل اصلی تشدید اقدامات امریکا در سوریه و تلاش برای خروج اسد از قدرت است. به همین علت روسیه می خواهد از خروج اسد از قدرت جلوگیری کند.

*«زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان نگرانی عمیق خود را از دکترین هسته ای جدید امریکا ابراز نموده و می گوید استراتژی ترامپ سیگنال اشتباه ارسال می کند همانطور که در طی روزهای جنگ سرد ارسال کرده بود و چالش جدی برای اروپا ایجاد خواهد کرد. در واقع نگرانی های خاص اتحادیه اروپا چیست؟

جنگ سرد ۲ که در حال حاضر تشدید می شود، نسبت به جنگ سرد اول بسیار خطرناک تر است. در آن زمان امریکا دارای رهبرانی مانند آیزنهاور، کندی، کارتر، نیکسون و ریگان بود که تحت حکومت وی قرار داد منع گسترش موشک های هسته ای دوربرد ۱۹۸۷ امضاء شد. به جز کندی، هیچ یک از آنها صلح طلب نبودند اما طرح های آنها نسبت به طرح های کلینتون، بوش/ چنی، اوباما و ترامپ بسیار کمتر بی پروا بود. به همین علت من جهان امروز را مخاطره آمیزترین جهان در طول حیات بشریت می دانم.