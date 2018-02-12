احتمال برگزاری نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در آستانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه، ایران و ترکیه طی گفتگوهایی تصمیم دارند تا درباره برگزاری نشست سه جانبه ای در آستانه، توافق کنند.

به گفته معاون وزیر خارجه روسیه این نشست در ماه مارس و در سطح وزرای خارجه این کشورها برگزار خواهد شد. این در حالی است که بوگدانوف پیشتر گفته بود تاریخ دور بعدی نشست آستانه درباره سوریه هنوز مشخص نیست.

بوگدانوف در گفتگو با اسپوتنیک تأکید کرد که مسکو معتقد است حفظ روند آستانه در خصوص سوریه از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است زیرا گفتگوهای ژنو را تکمیل و تقویت می کند. معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که قرار است در گفتگوهای پیش رو مسأله ایجاد پنجمین منطقه کاهش تنش در عفرین مورد بررسی قرار بگیرد و احتمالا اجرای طرح مناطق کاهش تنش در سوریه تمدید شود.

وی همچنین نسبت به افزایش تنش در خاورمیانه بعد از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه هشدار داد و گفت که روسیه از همه طرف های درگیر می خواهد که از تشدید تنش در خاورمیانه خودداری کنند و در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران پایگاهی نظامی در نزدیکی شهر تدمر سوریه دارد هم گفت که روسیه اطلاعاتی در این زمینه ندارد.

پیشتر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که ایران از پایگاه هوایی تی۴ در نزدیکی شهر تدمر سوریه برای انتقال تجهیزات نظامی خود به سوریه استفاده می کند.