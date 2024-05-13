تامین ارز واردات کالا از مرز ۶.۹ میلیارد دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۶۶ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه تاکید کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲۱۵ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان پرداخت شد.

وی افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۶۴۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۴۳۱ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۳۰۳ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۶۴ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۴۰ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۳۳۷، ۶۰، ۲۶۲، ۱۷۳ و ۸ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده‌اند.

بالسینی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون طی بیست و پنج حراج شمش طلا در این مرکز حدود ۴ تن طلا به فروش رسیده است. میزان فروش طلا در حراج شمش در مرکز مبادله طی روندی افزایشی از ۱۰ کیلوگرم در اولین حراج به ۴۶۸ کیلوگرم در بیست و پنجمین حراج رسیده است.

تخصیص ۳۶۸ میلیون دلار ارز نیمایی برای صادرات صنایع دیگر

به گزارش مهر، ۲ میلیارد و ۳۲ میلیون دلار ارز نیمایی و ۳۶۸ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

امروز (۲۴ اردیبهشت) در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۸۷۹ تومان، یورو با نرخ ۴۸ هزار و ۳۳۴ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۲۲۰ تومان مورد مبادله قرار گرفت؛ بدین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۹۰۴ تومان، یورو با نرخ ۴۵ هزار و ۱۳۰ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان بود.