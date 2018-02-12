به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز و بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند الف تبصره ۱۵ لایحه بودجه، ساز و کار رد دیون شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی را تعیین کردند.

بر اساس بند (الف) تبصره ۱۵ لایحه، «شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه‌ای مکلفند، منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند».

نمایندگان همچنین در بخش دیگری از این بند، شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی را موظف کردند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق‌آبی به مصرف برسانند.

این بند با ۱۲۲ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.