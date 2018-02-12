گسترش و ارتقای فعالیت مجمع خیران قرآنی مرکزی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام صفر قربانپور روز دوشنبه در پنجمین جلسه مجمع خیران قرآنی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مجمع خیران قرآنی استان مرکزی دو کار بزرگ را به صورت همزمان در برنامه دارد، کار سخت افزاری به عنوان یک دستورالعمل کلی در مجمع خیران استان به عنوان تسهیل کننده امور درنظر گرفته شده است.

وی افزود: دومین اقدام این مجمع انجام کار برنامه ای و نرم افزاری است و تمرکز بر این که امور برنامه های قرآنی را با محوریت مردمی پیش ببریم و مجمع خیران نیز با مشارکت مردمی فعالیت های خود را ادامه می دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در چشم انداز ۱۴۱۴ مصوب شده که تعداد ۱۷۸ هزار حافظ قرآن در کشور تربیت شود که مقرر شد یک سوم این جمعیت در استان مرکزی آموزش ببینند و اجرایی کردن پیام اکید مقام معظم رهبری را در این زمینه باید در پیش بگیریم.

حجت‌الاسلام قربانپور تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اعلام آمادگی کامل برای همکاری و انجام فعالیت های قرآنی در استان مرکزی را دارد، همچنین مسئله حمایت سازمان دارالقرآن مورد تاکید است و درخواست داریم یک دفتر فعال از این مجموعه در استان مرکزی و شهر اراک مستقر شود، زیرا تصمیم داریم در استان دستگاه ها در کنار هم قرار بگیرند تا در حوزه قرآنی فعالیت های گسترده تری داشته باشیم.

مجمع خیران قرآنی استان مرکزی روند فعالیت مطلوبی دارد

سعید فرخی، سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: اعضای مجمع خیران قرآنی استان مرکزی با صرف مدت زمانی بسیار توانسته اند تا این مجمع را به خوبی رشد دهند و خداوند را شاکریم که این مجمع با مدیریتی بسیار خوب درحال پیشرفت است که از این خلوص نیت مجموعه قرآنی تشکر به عمل می آوریم.

وی ادامه داد: حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در مجمع خیران قرآنی می تواند به عنوان اتفاقی مثبت تلقی شود و این حضور سبب پیشرفت و گسترش فعالیت های این مجمع ارزشمند باشد، همچنین پیش از این نیز سایر مدیران و مسئولان ارشد استانی در این مجمع حضور داشته اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست بیان داشت: بالغ بر ۱۶ هزار جلد قرآن در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان با محوریت ۴۰میلیون تومان کمک هزینه نقدی برای این مهم صرف و در مجموع بالغ بر ۲۰۰میلیون تومان اعتبار در این حوزه هزینه شده است.

حاجی‌پور عنوان کرد: حوزه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی برای برگزاری پنجمین جشنواره قرآنی در استان مرکزی اعلام آمادگی کامل دارد و امیدواریم که بتوانیم در این زمینه نیز موثر واقع شویم.