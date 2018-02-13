تاکید فرانسه بر کمک به حل بحران بغداد- اربیل بر اساس قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در جریان دیدار با «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در اربیل در خصوص آخرین تحولات و رایزنی ها میان کمیته های فنی بین اربیل و بغداد بحث و تبادل نظر کرد.

در این نشست لودریان تاکید کرد که کشورش کمک های لازم برای حل تمام مشکلات فیمابین بغداد و اربیل را بر اساس قانون اساسی عراق ارائه خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان دولت اقلیم کردستان و دولت بغداد به نتایج خوبی برای آغاز گفتگوهای جدی میان آنها بینجامد.

بارزانی نیز از تلاشهای فرانسه و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور در خصوص مسأله میان اربیل و بغداد قدردانی کرد.

وی افزود: ماکرون نخستین کسی بود که با هیأت بلند پایه اقلیم کردستان عراق در پاریس دیدار کرد و بدین ترتیب محاصره سیاسی اقلیم را بعد از تنش های ماه اکتبر از بین برد.