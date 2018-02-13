پرونده های دعاوی بانکی در شعب ویژه رسیدگی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی دوشنبه شب در حاشیه سفر به شهرستان رابر اظهار داشت: تمامی برنامه ها در قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق عامه و جلب رضایتمندی عمومی تدوین شده است.

وی عنوان کرد: امیدواریم با برنامه ریزی که دستگاه قضائی در پیش گرفته است و با همکاری سایر سازمان های وابسته به قوه قضائیه و همچنین ناجا بسیاری از مشکلات فعلی مردم و دستگاه قضائی از جمله از روند روبه رشد پرونده ها به سیستم قضائی جلوگیری شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه قضائی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: اجرای برنامه های منسجم در قوه قضائیه نوید بخش یک دستگاه قضائی در شان حکومت اسلامی وجمهوری اسلامی ایران است.

بخشی بیان داشت: طی سال جاری در چارچوب برنامه های اعلامی معاونت راهبردی قوه قضائیه اهداف مهمی از جمله کاهش اطاله دادرسی، افزایش رضایتمندی مراجعه کنندگان و استفاده از تاسیسات جدید آئین دادرسی کیفری همچون مجازات های جایگزین حبس وتعلیق مجازات را دنبال کرده ایم.

وی افزود: طی ۱۰ ماهه گذشته به حول قوه الهی و با مدیریت ریاست کل دادگستری استان و تلاش های شبانه روزی قضات و کارکنان اداری، دادگستری استان کرمان در تمامی برنامه ها به اهداف خود رسیده است و از وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری برخوردار است.

بخشی عنوان داشت: در بحث افزایش نرخ رسیدگی، کاهش مدت زمان رسیدگی، کاهش موجودی پرونده ها، افزایش ابلاغ الکترونیک موفقیت های بسیار ارزشمندی حاصل شده است.

وی به ملاقات و بازدیدهای مقامات ارشد قضائی کرمان از شعب حوزه های قضائی استان کرمان اشاره کرد و گفت: در راستای حفظ حقوق شهروندی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها شاهد بازدیدهای مستمر و منظم قضات از زندان ها بوده ایم.

وی به اقدامات ارزشمند چند دهه ی اخیر قوه قضائیه در بحث برنامه ریزی اشاره کرد و افزود: معاونت برنامه ریزی و توسعه قضائی یکی از معاونت های نوپا بوده و چند سالی است که به صورت خاص در عرصه برنامه ریزی و توسعه قضائی وارد شده است.

بخشی اضافه کرد: یکی از وظایف مهم معاونت برنامه ریزی پیگیری جهت تخصیص اعتبارات استانی به منظور توسعه فضای اداری فرهنگی و ورزشی است که خوشبختانه طی ۱۰ ماهه سال جاری رشد قابل توجهی در جذب اعتبارات نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ داشته ایم.

وی تصریح کرد: از جمله ماموریت هایی که اخیرا از سوی ریاست قوه قضائیه به معاونان برنامه ریزی سراسر کشور محول شده است، پیگیری سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی در سطح استان است که گام های موثری در این رابطه از سوی دادگستری کرمان برداشته شده است.

وی گفت: در راستای کاهش اطاله دادرسی دادگستری استان کرمان با استخراج آمار پرونده های موجود در مراجع انتظامی و کلانتری ها نسبت به کاهش این نوع پرونده ها و رفع بلاتکلیفی و ضابطه مند کردن مدت زمان نگهداری پرونده در مراجع انتظامی برنامه ریزی کرده است.

وی ادامه داد:در این مدت کوتاه در راستای حمایت از سرمایه گذاری مشروع و تولید و اشتغال گام های موثری از جمله تشکیل شعب ویژه جهت رسیدگی به پرونده های مرتبط با دعاوی بانکی که یک سوی آن سرمایه گذاران و تولیدکنندگان قرار دارند برداشته شده است .

بخشی اعلام کرد: به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها، کارگاه ها و بیکاری گارگران مشغول در بنگاه های اقتصادی، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان جلسات متعددی با رویکرد حمایت قضائی به بررسی مشکلات سرمایه گذاران مشروع پرداخته است.