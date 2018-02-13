«هملتک» در ونکوور کانادا روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه تئاتر «نور آبی»، نمایش کمدی موزیکال «هملتک» با پیامی از علی نصیریان در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۸ مطابق با ۲۹ بهمن‌ سال جاری در سالن سنتنیال تیاتر شهر ونکوور، با حضور ۶۵۰ تماشاگر روی صحنه می‌رود.

ژوبین غازیانی درباره اجرای این نمایش گفت: متن این نمایش توسط محسن و افق ایرجی از هنرمندان شهرستان خمین و از نسخه «هملت از زبان مردم کوچه و بازار» نوشته شل سیلور استاین در سبک «شعر تهران» نوشته شده است. بازنویسی و دراماتورژی اجرای این نمایش برای اجرا، حدود ۲۰ ماه طول کشید.

وی ادامه داد: مساله اصلی برای اجرای تئاتر در خارج از کشور نبود و یا کمبود بازیگر حرفه‌ای در جامعه محلی‌ است، از این رو با تاسیس گروه تئاتر «نور آبی» تحت عنوان «آکادمی تئاتر ونکوور» کار آموزش را در مسیر اجرای این نمایش با تعدادی از علاقمندان به تئاتر شروع کردم و در این جریان دوستان دیگر که تجربه اجرای نمایش داشتند به این تیم اضافه شدند. در بازنویسی نمایشنامه سعی داشتم با جایگزینی ضرب‌المثل‌ها و متل‌ها و همچنین اضافه کردن صحنه سیاه بازی و در صحنه‌هایی دیگر استفاده از عروسک‌های نمایش‌های سنتی و آیینی مثل مُبارک، تَکَم و خیمه شب بازی به نوعی به سنت‌ها و آیین‌های کهن و باستانی ایرانی ادای دین کرده باشم.

این نمایش در ساعت ۶:۳۰ عصر روز یکشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۸ در سالن سنتنیال شهر ونکوور در کشور کانادا روی صحنه خواهد رفت.