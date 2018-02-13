قیمت دلار غیر واقعی است/بررسی تاثیر قیمت ارز بر کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در خصوص نوسانات بازار ارز گفت: ثبات نسبی بازار ارز در طول فعالیت دولت یازدهم در بازار وجود داشت اما در چند ماه گذشته روند صعودی قیمت دلار با رشد قابل توجهی روبرو شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در چهار سال گذشته تلاش‌های خوبی برای مهار رشد شدید نرخ تورم داشته است اما در صورتی که نوسانات بازار ارز کنترل نشود نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد.

بررسی تاثیر نرخ دلار روی قیمت کالاها در بازار

پورابراهیمی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر افزایش قیمت دلار تاثیرات غیرمستقیم و بعضا با تاخیر روی قیمت کالاها داشته است اما باید توجه داشت قیمت دلار از نظر ما واقعی نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نوسانات قیمت دلار در کوتاه مدت نباید تاثیری بر بازار مصرف داشته باشد و باید بانک مرکزی بازار را بصورت موثر مدیریت کند تا قیمت ارز کاهش یابد.