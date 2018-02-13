نامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای رئیس جمهور ارسال شد

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی در خواست نمایندگان از هیات رئیسه مجلس در خصوص سوال از رئیس جمهور در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، این سوال روز گذشته به کمیسیون اقتصادی رسید و ما بر اساس آیین نامه داخلی مجلس موضوع را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: دیروز نامه در حضور نماینده رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی تدوین شد و ظرف یک هفته نماینده رئیس جمهور با نماینده سوال کنندگان در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا خواهند کرد و گزارش این موضوع به صحن علنی مجلس ارائه می شود تا تصمیم گیری نهایی انجام شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اولین بار است که سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مطرح می شود، اظهار داشت: به دلیل اصرار نمایندگان و همچنین شرایطی که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد این سوال در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

پورابراهیمی ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، روز گذشته نامه کمیسیون اقتصادی برای رئیس جمهور ارسال شد امروز هم با آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هماهنگ کردیم و وی اعلام کرد که حتی زودتر از این می توانیم جلسه را برگزار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس ظرف یک هفته رئیس جمهور مکلف است نماینده خود را معرفی کند تا در کمیسیون حضور یابد؛ به دلیل اهمیت موضوع در لابلای جلسات بررسی لایحه بودجه جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوال نمایندگان تشکیل خواهد شد و نتیجه سوالات نمایندگان در خصوص موسسات غیرمجاز و پاسخ های نماینده ویژه رئیس جمهور پس از نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارسال می شود تا تصمیم نهایی اخذ شود.