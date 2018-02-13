سئوالات ۲۶ نماینده از وزیر ارشاد اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سوالات ملی نمایندگان از وزرا اعلام وصول شد.

بر این اساس، سئوال نصرالله پژمان فر نماینده مشهد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اقدام وزارت فرهنگ در تفکیک روزنامه ها به دو دسته دولتی و خصوصی برخلاف مصوبه هیئت وزیران اعلام وصول شد.

علاوه بر این سوال میرزایی نکو نماینده دماوند بعلاوه ۲۳ نماینده دیگر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص انتقال مدیریت بقعه امامزاده هاشم از شهرستان دماوند به شهرستان آمل نیز اعلام وصول شد.

هیئت رئیسه مجلس سوال ملی نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد علت توزیع سراسری روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران را اعلام وصول کرد.

علاوه بر این، سوال محمدعلی شاعری نماینده بهشهر از وزیر کشاورزی در مورد عدم رعایت قانون قیمت گذاری محصولات مشمول خرید تضمینی و همچنین عدم اجرای قانون در خصوص واردات محصولات تراریخته نیز اعلام وصول شد.