نظر آهنگساز قطعه «ای زبان فارسی» درباره این شعر از حداد عادل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، کورش میری با بیان آنکه ساخت این قطعه برایش کاری سفارشی به حساب نمی‌آمد، گفت: شعر «ای زبان فارسی» توجه من را از همان ابتدا بسیار جلب کرد به طوری که وقتی پیشنهاد ساخت این کار از سوی بنیاد سعدی مطرح شد، من با طیب خاطر مشغول به آهنگسازی روی آن شدم و آن را به هیچ وجه به عنوان یک کار سفارشی و سازمانی نگاه نمی‌کردم.

وی افزود: در واقع علاقه زیاد من به ادبیات و احساس غرور و افتخار به زبان فارسی مهمترین دلیل ساخت این آهنگ بود و صد البته که زبان و ادبیاتی که گوته و سروانتس را هم شیفته خود می‌کند و این قند پارسی که به بنگال هم می‌رود، جای مباهات و غرور نیز دارد.

کورش میری که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آهنگسازی از دانشگاه تهران است و نزدیک به بیست سال در حوزه موسیقی فعالیت داشته، در مورد این اثر جدید خود، گفت: در ساخت این اثر سعی کردم تلفیق درست شعر و موسیقی به خوبی رعایت شود. همچنین از آنجا که قرار بر این بود که این کار به عنوان آرم صوتی بنیاد سعدی استفاده شود، سعی کردم ویژگی‌های یک لوگوی صوتی مناسب، از جمله ایجاز و صلابت در قطعه لحاظ شود.