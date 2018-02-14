تلاش «داش آکل» برای زندگی/ پردیس تئاتر شهرزاد میزبان می شود

حسن باستانی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر درباره برنامه ریزی و فعالیت های مدنظر خود برای اجرای اثری نمایشی به خبرنگار مهر گفت: امسال یک نوبت اجرایی در مجموعه تئاتر شهر داشتم که بر اساس آن نمایش «صبح یک روز لعنتی» را در سالن سایه به صحنه بردم. قرار بود کاری را هم در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرم ولی این اثر نیاز به تهیه کننده داشت و این امکان میسر نشد.

وی با بیان اینکه با وجود اینکه چند نمایشنامه جدید در دست دارد ولی قصد اجرای آنها را در فرصت باقیمانده از سال ۹۶ ندارد، اظهار کرد: قصد دارم در سال ۹۷ و در پردیس تئاتر شهرزاد، از میان نمایشنامه های «داش آکل» نوشته خودم و «خرده جنایت های زن و شوهری» نوشته اریک امانوئل اشمیت یکی را روی صحنه ببرم.

باستانی یادآور شد: نمایش «داش آکل» دارای تعداد بازیگر بالا و تولیدی حجیم است، از این رو به حضور یک تهیه کننده برای تولید و اجرا نیاز است. اگر این امکان فراهم شود، نمایش «داش آکل» را در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا خواهم کرد و در غیر اینصورت نمایش «خرده جنایت های زن و شوهری» را به صحنه خواهم برد.

این نمایشنامه نویس درباره آثار جدیدی که در دست نگارش دارد، توضیح داد: روی طرح و ایده ای با نام «طبل ها به صدا در می آیند» کار می کنم که اثری ضد جنگ است و روی این طرح که نگارش آن حدود ۳ تا ۴ ماه به طول خواهد انجامید، متمرکز هستم.