نامزدهای جایزه نمایشگاه کتاب لایپزیگ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در روز اول نمایشگاه، جایزه نفرات برتر در بخش‌های داستان، غیرداستانی و ترجمه اهدا خواهد شد. جورج کلاین، معروف‌ترین نویسنده در بین پنج نامزد در بخش داستان است، او با سه زن و یک مرد رقابت می‌کند.

نمایشگاه کتاب لایپزیگ، کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود. به طور سنتی، جایزه این نمایشگاه در سه بخش شامل داستان، غیرداستانی/مقاله و ترجمه اهدا می‌شود. تصاویری از مرز آلمان، سکوی نفتی در دریا، سه قطعه زمین در ایتالیا، یک دفتر و برنامه‌نویس اسپارتاکا ۱۹۸۵، بخش‌هایی از پنج رمانی است که برای بخش داستان جایزه نمایشگاه کتاب لایپزیگ نامزد شده‌اند.

«مرز سبز» اثر ایزابل فارگو کوله، «آب چقدر بالا می‌رود» اثر آنیا کامپمن، «هاین: رمان اراضی» اثر استر کینسکی، «مایکو» اثر جورج کلاین و «اعداد تاریک» اثر ماتیاس زنکل، پنج رمانی هستند که در بخش داستان جایزه کتاب لایپزیگ نامزد شده‌اند.

جوانترین نامزد، آنیا کامپمن است که در سال ۱۹۸۳ متولد شده است. او بیشتر به عنوان شاعر مورد توجه بوده است. «آب چقدر بالا می‌رود» اولین رمان اوست. ماتیاس زنکل هم در سال ۱۹۷۷ در گرایتس متولد شده و در لایپزیگ زندگی می‌کند. استر کینسکی، که چندین بار به ویژه به عنوان مترجم جوایزی را دریافت کرده است، با یک نوع رمان درباره سفر و حافظه حضور دارد. جورج کلاین ۶۴ ساله نیز یکی از معروف‌ترین نویسندگان این دوره است. او در سال ۲۰۱۰ برای «رمان دوران کودکی ما» جایزه نمایشگاه کتاب لایپزیگ را گرفته است.

در بخش غیرداستانی/ مقاله نیز «بتهوون: خالق و جهان او» اثر مارتین جک، «رنگ قرمز، ریشه آن و تاریخچه کمونیسم» اثر گرد کوئنن، «جامعه انحصاری: در تغییر ساختاری عصر مدرن» اثر آندراس رکویتس، «صبحِ جهان: تاریخ رنسانس» اثر برند روئک، «قرن شوروی: باستان‌شناسی از دست رفته جهان» اثر کارل اشلوگل، نامزد دریافت جایزه هستند.

اشلوگل در سال ۲۰۰۹ و کوئنن در سال ۲۰۰۷ برنده جایزه بوده‌اند. آندراس رکویتس نیز برای اثر جدیدش «جامعه انحصاری: در تغییر ساختاری عصر مدرن» در نوامبر ۲۰۱۷، جایزه کتاب بایرن را گرفته است.

در بخش سوم نیز، ترجمه روبین دوتیه از «کتاب اعداد»، ترجمه اُلگا رادتِس‌کایا از «سفر سانتی‌مانتال»، ترجمه سابینه اشتور و یوری دورکِت از «مدرسه شبانه‌روزی»، ترجمه مایکل والتر از «همه ابعاد ادبی لارنس استرن» و ترجمه ارنست ویشنر از «اُکسنبرگ و بِرن اشتاین» نامزد دریافت جایزه هستند.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در آلمان آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده، مبلغ جایزه نمایشگاه کتاب لایپزیگ که از سال ۲۰۰۵ راه‌اندازی شده، در مجموع در سه بخش ۶۰ هزار یورو است. امسال حدود ۴۰۰ کتاب در فهرست نمایشگاه لایپزیگ قرار دارد. اسامی برندگان در تاریخ ۱۵ مارس، اولین روز نمایشگاه کتاب اعلام خواهد شد.