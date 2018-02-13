۱۲ پرونده میراث ناملموس استان ایلام در انتظار ملی شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: فن ساخت داس و کاربرد آن، کباب جگر وز ، فن ساخت آسیاب دستی و کاربرد آن ، شیرینی محلی بژی برساق، طرز تهیه ترخینه، طرز تهیه خورش بامیه در ایلام، فن ساخت چیت ، فن ساخت مشک آب ، گلونی، گژگ کاو یا مهره آبی، چگونگی نحوه برداشت نمک، چالگ و میه کوت یا هاون چوبی ۱۲ پرونده ناملموس استان هستند که پس از تصویب در شورای ثبت اداره‌ کل ایلام برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور به سازمان مرکزی ارسال شده‌اند.

وی افزود : استان ایلام دارای ۲۴ اثر ناملموس ثبت‌ شده ملی است و تلاش برای ثبت بسیاری از قابلیت‌های استان در این زمینه ادامه دارد.

شنبه زاده ادامه داد: گلیم نقش برجسته،سفره بی بی سه شنبه ، مراسم چمر،تقویم سنتی ایلام، موسیقی آوازی هوره، دوزله نوازی، تعزیه و شبیه خوانی تعزیه،حصیر بافی، جاجیم بافی، موسیقی مقامی مور، ئلپه رگه، گه له درو یا همیاری در برداشت محصول کشاورزی، نمد مالی، بازی پلان، آیین سنتی ازدواج، مراسم اسب و کتل، مراسم چاینه ، مراسم روز تاسوعا در تکیه سید ایلام،دانش سنتی بافت سیاه چادر یا دوار، آیین سنتی همیاری در پشم چینی دام یا گل برینه، آیین طلب باران، آیین سوگواری و زیارت اربعین، لاوه لاوه یا لالایی لکی و زبان لکی ۲۴ اثری هستند که در فهرست میراث ملی معنوی به ثبت رسیده اند.

قابل ذکر است که تعزیه در فهرست جهانی نیز قرار دارد.