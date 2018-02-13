بورس شانگهای میزبان قرار داد نفت به یوآن است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قرار است بورس بین المللی شانگهای چین در ماه آینده میلادی و در روز بیست و ششم مارس، انجام قرار داد آتی نفت به یوآن را آغاز کند. همچنین بورس شانگهای مجوز لازم را از شورای دولتی چین دریافت کرده است.

ایجاد سلطه یوآن به دلار آمریکا در تجارت و تسویه حساب های نفتی در سطح بین الملل از جمله چالش های چین محسوب می شود. پیش از این در دسامبر سال گذشته میلادی، بورس بین المللی انرژی شانگهای برای مهیا کردن زیرساخت های لازم، یکسری معاملات آزمایشی برای قرار دادهای آتی را به یوآن انجام داد که به گفته مقامات این بورس، یک پنجم آنها موفقیت داشتند و تعداد تقریبا ۱۵۰ نفر از فعالان این بورس تعداد ۶۴۷ هزار و ۹۳۰ معامله به ارزش ۲۶۸.۲ میلیارد یوآن انجام دادند.

دولت چین در سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرده بود که به دنبال ایجاد قرار داد معاملات آتی نفت به یوآن یا طلا است. بکارگیری چنین قرار دادهایی چین را قادر به تسویه حساب پول نفت به یوآن یا طلا می کند و دیگر نیازی به دلار در تسویه حساب ها نخواهد بود.

همچنین مقامات چینی اعلام کرده اند که به دنبال راه اندازی یک معیار جدید برای نفت خام آسیا هستیم تا قیمت آن را برای چین، بزرگ ترین وارد کننده نفت خام جهان بهتر نشان دهد. البته انتظار می رود که این شاخص جدید، رقیبی برای نفت دریای شمال (برنت) و نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا باشد.

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که موفقیت قرار داد آتی نفت در بورس شانگهای به قوانین بازار چین بستگی دارد و اگر برای سرمایه گذاران بین المللی سازگار باشد، آنها را به این نوع از قرار دادها جذب می کند.

بر پایه این گزارش از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، تمام تجارت جهانی نفت تقریبا به دلار آمریکا انجام می گیرد و چین علاقمند به داشتن قرار دادهای نفتی به یوآن است.