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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۰۹

حسین ماهینی:

همه بازیکنان دوست دارند در پرسپولیس بمانند/ هیچ مشکلی بین ما نیست

همه بازیکنان دوست دارند در پرسپولیس بمانند/ هیچ مشکلی بین ما نیست

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: همه بازیکنان دوست دارند قراردادشان را با این تیم تمدید کنند چرا که تیم خوبی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ماهینی در مورد شروع خوب پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما تجربه خوبی از فصل گذشته داشتیم و در دیدار با الهلال شکست خوردیم به فینال نرسیدیم. الان تجربه لازم را داریم و امیدوارم با کمک مدیریت و کادر فنی و بازیکنان بتوانیم آنچه لیاقت هواداران هست را به آنها هدیه کنیم. 

وی در مورد تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس گفت: همه بازیکنان دوست دارند در تیم بمانند. این بازیکنان باید سه چهار سال دیگر کنار هم باشند. با این حال شرایطی هست که باید مطرح کنیم اما وقتی در تمرینات صحبت می کنیم همه می خواهند در پرسپولیس بمانند.

کد مطلب 4227270
رضا خسروي

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