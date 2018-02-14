۱۰هزار تشکل مردمی قرآنی در سراسر کشور فعال هستند

مهدی قره‌ شیخ‌ لو در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک، با اشاره به ظرفیت ها و فعالیت های حوزه قرآنی استان مرکزی اظهار داشت: فعالیت های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی نزدیک به ۳۶ سال است که استمرار دارد و این مجموعه نخستین تشکیلات قرآنی است که پس از انقلاب به صورت رسمی راه اندازی شده است.

وی افزود: این مجموعه در حوزه قرآنی، سه ماموریت اصلی اعم از توسعه آموزش های عمومی و تخصصی قرآن کریم، ساماندهی و راهبری فعالیت های قرآنی در بخش مردمی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم را بر عهده دارد که این وظایف در اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی ذکر شده و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور خاطرنشان کرد: محوریت اصلی فعالیت این مجموعه به گونه ای است که توسط ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور، در مرکز استان ها، شهرستان ها و حتی روستاها خدمات آموزشی قرآن کریم را ارائه می دهد، به طوری که در طی سال های فعالیت این مجموعه بیش از ۱۵ میلیون نفر از این آموزش ها بهره مند شده اند.

توسعه تشکل های مردم محور اصلی ترین هدف در فعالیت های قرآنی

قره‌شیخ‌لو تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار تشکل مردمی قرآنی در سراسر کشور در عرصه ساماندهی مشارکت های این حوزه فعالیت دارند که اکثریت آنها تحت عنوان موسسه و یا خانه قرآنی مستقر شده اند و اصلی ترین هدف ما در حوزه فعالیت های قرآنی توسعه اینگونه تشکل های مردم محور است.

وی ادامه داد: پس از راه اندازی سازمان دارالقرآن الکریم کشور، وظیفه نظارت بر چاپ و انتشار قرآن نیز بر عهده این مجموعه گذاشته شد تا با این روند از ایجاد ایراد و یا خدشه در تحریر قرآن جلوگیری شود و دشمنان نتوانند از این مسئله سوء استفاده کنند، به همین سبب پس از کسب اطمینان خاطر از صحت متن و ترجمه قرآن مجوز چاپ برای آن صادر می شود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور عنوان کرد: اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم یکی دیگر از وظایف این مجموعه است و این وظیفه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده این سازمان گذاشته شده، براین اساس تا کنون ۶۰ هزار نفر از حافظان قرآنی در آزمون های مربوطه شرکت کرده اند و از این تعداد شش هزار نفر موفق به اخذ مدارک تخصصی شده اند.

قره‌شیخ‌لو بیان کرد: مدارکی که در این آزمون ها اعطا می شود معادل دکترا است و در حال حاضر ثبت نام سیزدهمین دوره از این مسابقات آغاز شده و متقاضیان می توانند در رشته های حفظ سه جزء، پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل از طریق سایت «تلاوت» ثبت نام به عمل آورند.

وی ابراز داشت: برگزاری محافل قرآنی، مسابقات، جشنواره ها و سایر برنامه های قرآنی از دیگر وظایف این مجموعه محسوب می شود، همچنین اینگونه برنامه ها در زمان های خاص همچون ایام الله دهه فجر به صورت ویژه برگزار می گردد.

انتخابات اتحادیه کشوری موسسات قرآنی برگزار می شود

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور اضافه کرد: برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری موسسات قرآنی امسال در دستور کار قرار دارد و مرحله استانی این موضوع به اتمام رسیده، همچنین ثبت نام آزمون های حفظ قرآن کریم به صورت سراسری تا تاریخ ۲۷ اسفند ماه امسال تمدید شده است.

قره‌شیخ‌لو افزود: باتوجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال ۹۶ حجم عمده ای از برنامه های این مجموعه به اتمام و انجام رسیده که باید در این مدت باقی مانده به جمع بندی اقداماتمان بپردازیم تا لیستی از مجموع بازخوردهای آن تهیه کنیم و بر این اساس برای سال آینده برنامه ریزی دقیق تر و با کیفیت تری داشته باشیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه استان مرکزی در حوزه قرآنی عملکرد و وضعیت بسیار مطلوبی دارد به صورتی که در روند ارزیابی فعالیت های قرآنی سراسر کشور در چند سال متوالی استان مرکزی یکی از چند استان برتر بود و همچنان در این جایگاه باقی است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور عنوان کرد: در جریان مراسم تکریم چهره های قرآنی، حجت الاسلام صفر قربانپور، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی عنوان چهره برتر قرآنی مورد تقدیر قرار گرفت و همین مسئله بیانگر وجود فعالیت های بسیار خوب قرآنی در این استان است.

قره‌شیخ‌لو بیان کرد: همچنین حضور فعالانه آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در جریانات قرآنی، تعامل و فعالیت موثر دستگاه ها، موسسات و... از جمله ظرفیت های مطلوب قرآنی استان مرکزی به شمار می آیند که امیدواریم بتوانیم با استفاده مطلوب از این ظرفیت ها روز به روز شاهد افزایش و گسترش فعالیت های قرآنی در این استان باشیم.