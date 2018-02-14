گوگل برای پیام رسان ها «پاسخ دهی» هوشمند فعال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، گوگل تصمیم دارد قابلیت پاسخ دهی هوشمند را برای تمام اپلیکیشن های پیام رسان فعال کند.

این فناوری که بر هوش مصنوعی مبتنی است، دو سال قبل در inbox ایمیل گوگل فعال شد. پس از آن در جی میل و اندروید مسج پروژه فی و Allo نیز فعال شد.

اکنون شاخه Area ۱۲۰ گوگل اعلام کرده این ویژگی برای اپلیکیشن های پیام رسان دیگر نیز فعال خواهد شد.

اسکرین شات های مربوط به اعلام بیانیه این ویژگی نشان می دهد قابلیت پاسخ دهی در Google Hangout و Android Messages به طور آزمایشی فعال شده است.

با کمک این قابلیت برای سئوالاتی مانند «آیا تو در رستوران هستی؟» یا «کی به خانه برمی گردی؟» پاسخ هایی در نظر گرفته شده است. برای ارائه پاسخ های صحیح تر، این پیام ها با توجه به مکان کاربر ارائه می شوند. مانند هنگامیکه از فرد پرسیده می شود به مکان مورد نظر رسیده یا نه، پاسخ به صورت «بله» یا «خیر» ارسال می شود.

هم اکنون Android Messages به طور محدود از قابلیت Smart Reply پشتیبانی می کند. البته قابلیت مذکور مختص پیام رسان های گوگل نیست. طبق بیانیه Area ۱۲۰ قابلیت مذکور برای بسیاری از پیام رسان های محبوب مانند Hangouts، Allo، واتس اپ، مسنجر فیس بوک، اندروید مسج، اسکایپ، توییتر DMs و Slack عرضه می شود.