به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، ناصر محمدی گفت: حوزه آبخیز سد قشلاق سنندج مساحتی بالغ بر ۱۰۵ هزار هکتار را در بر می گیرد که در سال جاری ۲۰ بند ملاتی و سنگی گابیونی به حجم تقریبی هزار مترمکعب دراین حوزه آبریز ساخته شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان فرسایش سالیانه محدوده سد قشلاق سنندج حدود ۱۸ تن در هکتار است ، احداث این بندها از نظر کنترل و کاهش فرسایش خاک تغذیه سفره های آب زیرزمینی،افزایش نفوذ پذیری خاک، و جلوگیری از ورود رسوب به مخزن سد قشلاق ازاهمیت بالایی برخورداراست.

وی اضافه کرد:اجرای این طرح ها توسط پیمانکار بخش خصوصی انجام شده و مکان یابی طراحی و نظارت براجرای این طرح ها توسط اداره آبخیزداری وحفاظت خاک و معاونت آبخیزداری انجام گرفته است.

گفتنی است، استان کردستان دارای پنج حوزه آبریز اصلی کشور حوزه سفید رود، سیروان، زرینه رود،زاب و کرخه به مساحت حدود ۲۸ هزار و ۹۵۱ کیلومتر مربع است.