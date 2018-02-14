به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: شفاف سازی وضع موجود و فعالیتهای صورت گرفته، حفظ و حراست آمار و اسناد املاک در اختیار، تسهیل دسترسی به اطلاعات املاک در مواقع ضروری، جلوگیری از هدر رفتن هزینه و ا ستفاده بهینه از منابع مالی در اختیار، شناسایی املاک از نظر موقعیت مکانی و زمانی، تعیین تکلیف املاک در اختیار و داشتن اطلاعات دقیق برای برنامه ریزی صحیح، از اهداف تهیه کتب مستند و گزارش عملکرد این موسسه بوده است.

نوسازی ساختار و تشکیلات (طرح‌های ساختاری):

- اصلاح و بازنگری چارت سازمانی (مصوب هیات مدیره سازمان)

- اجرا و پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل

- اصلاح و بازنگری در آئین نامه های مالی و معاملات (مصوب هیات مدیره سازمان)

- تدوین دستورالعمل انتصاب مدیران

- تهیه آئین نامه کارشناسی املاک (در حال بررسی و تبادل نظر با کارشناسان سازمان)

- برگزاری جلسات هم اندیشی با کارکنان به صورت هفتگی

سامانه مدیریتی سماتا:

سامانه مدیریتی سماتا، سامانه مدیریت اطلاعات املاک موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی است. این سامانه یک پورتال سازمانی برای ایجاد مدیریت متمرکز روی کلیه اطلاعات موسسه و گردش آن در واحدهای مختلف در خصوص شناسنامه و سوابق املاک و مستغلات است.

اهداف تعیین شده در راستای طراحی و پیاده سازی این سامانه:

- ایجاد بانک اطلاعات متمرکز از اطلاعات املاک در اختیار موسسه

- بسترسازی برای تسهیل در ثبت و به روزرسانی و ارائه گزارشات در خصوص سوابق فعالیتها و اقدامات در حوزه های مختلف بر روی املاک

- ایجاد بستری قدرتمند برای نگهداری اطلاعات مرتبط با عملکرد واحدهای مختلف مرتبط با هر ملک

- ایجاد بستری مناسب برای ارتقاء سطح مدیریت دانش مرتبط با املاک و وضعیت ارزش آفرینی آن

- کاهش دوباره کاری در اقدامات اجرایی و فرایندهای مرتبط با آماده سازی املاک، تغییرات کاربری و....

- ایجاد بستر مناسب، واقعی و پویا از داده های موثر در تصمیم گیری های استراتژیک

- طراحی و پیاده سازی مکانیزیمی فعال و اثربخش در آرشیو و نگهداری گزارشات دوره ای

- ارائه ابزار قوی در خصوص وضعیت عملکرد واحدهای مختلف از طریق دسترسی به داشبورد مدیریتی

- ارتقاء سطح بهره برداری فرایندهای اجرایی از طریق کاهش زمانهای اتلاف شده در مراحل مختلف اداری

- تسهیل و استاندارد سازی گردش اطلاعات و اطمینان از جهت داده های وجود

- تسهیل گردش اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات مربوطه

- ارتقاء سطح شفافیت در خصوص وضعیت فرایندها و رویدادهای رخ داده شده بر روی املاک

همچنین این موسسه در راستای ارتقای امنیت و الکترونیک اطلاعات، سامانه مدیریتی، ایزو ٢٧٠٠١، بایگانی، ارتقاء سطح امنیت اطلاعات فیزیکی، سیستماتیک نمودن مکاتبات اداری و سامانه منابع انسانی سانا را برقرار کرده است.