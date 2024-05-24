به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد در سخنرانی پیش از خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه، گفت: شهید آیتالله رئیسی بسیار ساده زیست بود و پاکدستی، مبارزه با فساد و صادقالوعدبودن ایشان زبانزد عام و خاص بود.
وی افزود: ایشان نماینده رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) در آستان مقدس رضوی بودند و به خادمالرضا بودن خود افتخار میکردند.
قاسمیفرزاد ادامه داد: شهید آیتالله دکتر رئیسی در ابتدای آغاز به کار دولت با استفاده از تمام ظرفیتهای سلامت، دانشمندان و فرزندان راستین ایراناسلامی کشتههای ویروس منحوس کرونا را کاهش داد و در نهایت به این بیماری فائق آمد.
وی بیان کرد: پروژهی انتقال آب از سد تالوار به همدان از سال ۸۳ آغاز شده بود و پس از ۱۷ سال فقط ۳۰ درصد پیشرفت داشت و ۳ سال زمان و بیشاز ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بود که با عنایت ویژهی رئیسجمهور شهید آیتالله دکتر رئیسی انتقال آب در مدت ۶ ماه انجام شد.
استاندار همدان اظهار کرد: شهید والامقام آیتالله دکتر رئیسی سالهای اول انقلاباسلامی دادستان همدان بودند و به همین دلیل یک علاقه خاص به مردم شریف دارالمؤمنین همدان داشتند.
وی افزود: رئیس جمهور شهید حضرت آیتالله رئیسی همواره میگفتند: وظیفه ما خدمترسانی به مردم است و در مسیر خدمترسانی به مردم شریف به شهادت رسید.
قاسمیفرزاد اضافه کرد: با شهادت شهدای خدمت، مردم ایران اسلامی یکپارچه عزادار شدند و تشییع بینظیر این عزیزان در تبریز، قم، تهران، بیرجند و مشهد رقم خورد که پس از رحلت حضرت امامخمینی (ره) و شهید سلیمانی این جمعیت انبوه را در هیچ مراسمی شاهد نبودیم.
وی گفت: خستگیناپذیری در مسیر خدمترسانی به مردم شریف ایران اسلامی به تأسی از منویات مقاممعظمرهبری (مدظلهالعالی) از صفات بارز شهید والامقام آیتالله دکتر رئیسی بود.
نظر شما