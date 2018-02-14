به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زاده ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش مهمی در استقرار قانون و عدالت در جامعه دارند و مانند تاباندن نور به نقاط تاریک جامعه، باعث نمایاندن کاستی ها میشوند که در همه موارد و مکان ها می‌توانند مثمر ثمر باشند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران و رسانه ها به عنوان چشمان بینای جامعه می‌توانند کاستی ها و نقایص را رصد کرده و نقاط مثبت را نیز به همان اندازه منعکس نمایند گفت: تا جایی که بنده در این مسئولیت هستم سعی خواهم کرد با همکاری شبکه بهداشت و درمان اهر و رئیس محترم دانشگاه و با حمایت مسئولین شهر، امام جمعه، نماینده و فرماندار، نقایص و ایرادات احتمالی مجموعه را شناسایی و تا حد توان آن‌ها را اصلاح کنیم و این امر به جز با کمک و یاری رسانه ها و همراهی مردم فهیم و با فرهنگ منطقه مقدور نخواهد بود.

رئیس بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر با اشاره به مشکل سونوگرافی و تعداد اندک همکاران رادیولوژیست در مراکز درمانی دولتی عنوان کرد: ابتدای سال ما هم مشکل سونوگرافی داشتیم که ابتدا با همکاری رزیدنت ها و سپس با حضور یک خانم دکتر متعهد و باتجربه که چهار روز از هفته را بطور ۲۴ ساعته در بیمارستان باقرالعلوم مشغول ارایه خدمت هستند و دو روز دیگر را با همکاری رزیدنتهای طرح یکماهه رفع کردیم.

مهدیزاده با ذکر اینکه با وجود سه مرکز سونوگرافی در شهرستان اهر این تعداد به دلیل مراجعه بیماران شهرهای ارسباران کافی نیست عنوان کرد: به دلیل هزینه کم سونوگرافی داخل بیمارستان مراجعین زیادی به آن رجوع می کنند که ما نیز پس از پذیرش اولویت های بیماران بستری، بیماران ارجاعی از خانه های بهداشت روستایی و سپس شهری، بقیه مراجعین عزیز را نیز در حد توان پذیرش می کنیم.

رئیس بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر با اشاره به طرح گردشگران سلامت که با تلاش مسئولان شبکه بهداشت و درمان و مسئولان شهرستانی در برنامه‌های آتی قرار دارد اظهار کرد: امیدواریم در آینده نزدیک، با خریداری و استقرار دستگاه MRI و خریداری دستگاه CT scan با کیفیت بهتر، راه‌اندازی کلینیک تخصصی، افزایش امکانات اورژانس جدید بیمارستان و چندین اقدام خدماتی دیگر که با تلاش های امام جمعه، نماینده مردم اهر و هریس، فرماندار، دکتر صومی و دکتر نیرپور در حال پیگیری است، گامهای موثری در بهبود خدمت رسانی به مردم منطقه ارسباران برداریم.

احداث کلینیک تخصصی داخل بیمارستان یک طرح ملی است

همانگونه که مستحضرید در چند ماه اخیر هم با افتتاح بخش NICU شاهد مراجعه و خدمت رسانی به بیماران برخی از شهرهای دور استان در این بخش هستیم.

مهدیزاده با اشاره به نجات دو بیمار مسموم شده با قرص برنج از مرگ حتمی توسط کادر درمانی باقرالعلوم شهرستان اهر عنوان داشت: پزشکان و کادر درمانی باقرالعلوم شهرستان اهر با وجود تمام مشکلات موجود، تمام تلاش خود را برای نجات بیماران، عدم اعزام آن‌ها به مرکز استان در موارد غیر ضروری و تکریم مراجعان و همراهان به کار می گیرند که باید از همه این عزیزان تقدیر و تشکر کنم.

وی با بیان اینکه کلینیک تخصصی داخل بیمارستان یک طرح ملی است و تکمیل آن کمک بزرگی به ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به بیماران خواهد کرد گفت: با وجود کمبود اعتبارات، طرح‌های توسعه بیمارستان متوقف نمی‌شود و به‌زودی شاهد راه‌اندازی بخش روان‌پزشکی با ۱۶ تخت فعال در این بیمارستان خواهیم بود و بخش کودکان نیز در حد امکان تقویت و ساماندهی خواهد شد.

رئیس بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر با اشاره به وجود برخی مشاغل ایجاد کننده مزاحمت برای بیماران در اطراف این مجموعه ابراز داشت: وظیفه ما ارائه خدمات درمانی به بیماران و ایجاد محیطی سالم و دور از آلودگی‌های بهداشتی و روانی است که متاسفانه برخی از مشاغل موجود ایجادشده در اطراف بیمارستان ما را از این هدف دور می کند که امیدواریم با مساعدت مسئولان ارشد شهرستانی و استانی شاهد انتقال آنان به مکانی دیگر باشیم.