قرآن بهترین نقشه راه انسان برای رهایی از شیطان است

حجت‌الاسلام ایوب غفاری در حاشیه برگزاری جشن بزرگ قرآنی شاهرود و در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه عمل به فرمایش‌های امامان معصوم و تلاوت قرآن بهترین نقشه برای رهایی انسان از بند شیاطین است، ابراز داشت: در حالی که به حکومت خودکامه گروه‌های تکفیری در سوریه پایان داده شد اما همچنان دشمن می‌کوشد تا چهره واقعی اسلام را خدشه‌دار کند.

وی بابیان اینکه دشمن اسلام را بزرگ‌ترین مانع برای اهداف شوم خود می‌داند، افزود: دشمن که از اهداف خود برای سلطه بر کشورهای اسلامی عاجز مانده بود گروه های تکفیری را ایجاد کرد تا اسلام را به گونه ای دیگر نشان دهد که خوشبختانه در این هدف خود ناکام ماندند.

معاون سیاسی سپاه استان گلستان یکی از راه‌های رشد و اعتلای مباحث قرآنی را آشنا کردن کودکان با مضامین قرآنی برشمرد و ابراز داشت: با نگاهی به جامعه می‌توان به روشنی دریافت که برخی خانواده‌ها نطق کودکان را با کلمات نامتعارف باز می‌کنند لذا اگر روح و جسم آن‌ها را از همان بدو کودکی با مضامین کلام ائمه اطهار (ع) عجین کنیم شاهد جامعه‌ای پرورش‌یافته با قرآن خواهیم بود.

غفاری در ادامه تصریح کرد: اسلام برای تربیت کودکان قبل از تولید و شکل‌گیری او برنامه و دستوراتی را در تعالیم خود گنجانده است که اگر به آن عمل کنیم جامعه در آینده نسل تربیت‌شده با مفاهیم قرآنی را خواهد داشت که در آن انسانیت در اوج کمال خود قرار دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که فضای مجازی را در رشد فرهنگ قرآنی چطور ارزیابی می‌کنید، افزود: فضای مجازی را نمی‌توان به طور مطلق رد یا تایید کرد حضور فعالان قرآنی در فضای مجازی بسیار ضرورت دارد، امروز اگر فعالان فرهنگی قرآن عرصه مجازی را ترک کنند جولانگاه لشکر شیطان خواهد شد.