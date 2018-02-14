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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱:۱۲

واکنش تهران به موضع آلمان:

جامعه جهانی به اقدامات جنگ‌طلبانه تل‌آویو پاسخ درخور و قاطع بدهد

جامعه جهانی به اقدامات جنگ‌طلبانه تل‌آویو پاسخ درخور و قاطع بدهد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به موضع دولت آلمان گفت که لازم است جامعه بین المللی برای اقدامات و تبلیغات دروغین و جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی پاسخی قاطع و در خور داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی در واکنش به موضع دولت آلمان درباره نقش ایران در افزایش تنش با رژیم صهیونیستی بعد از سرنگونی جنگنده این رژیم در سوریه گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری  تاریخی و خردگرا، با ثبات و ثبات بخش، اساسا نیازی به افزایش تنش و درگیری در منطقه نمی بیند و این رژیم اشغالگر و متجاوز صیهونیستی است که امنیت، ثبات و آرامش در منطقه را با خطری جدی مواجه ساخته و باید مورد سرزنش قرار گیرد.

قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دفاع دولت قانونی سوریه از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود در برابر هر گونه تجاوزی را حق قانونی و مشروع این کشور می داند و در عین حال، ادعای نقش کشورمان در این حادثه را بی اساس می داند و آن را تکذیب می کند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران افزایش تنش در منطقه نیست اما عمیقا معتقد است جامعه بین المللی و کشورهای جهان لازم است در برابر اشغالگری و تجاوزهای پی در پی و بی ثبات سازی رژیم صهیونیستی گامی اساسی و بلند بر دارند و برای اقدامات و تبلیغات دروغین و جنگ طلبانه رژیمی که تداوم‌ حیات نامشروع و جعلی خود را در تنش و درگیری در منطقه می داند، پاسخی قاطع و در خور داشته باشند.

کد مطلب 4228373

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