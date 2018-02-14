به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی در واکنش به موضع دولت آلمان درباره نقش ایران در افزایش تنش با رژیم صهیونیستی بعد از سرنگونی جنگنده این رژیم در سوریه گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری تاریخی و خردگرا، با ثبات و ثبات بخش، اساسا نیازی به افزایش تنش و درگیری در منطقه نمی بیند و این رژیم اشغالگر و متجاوز صیهونیستی است که امنیت، ثبات و آرامش در منطقه را با خطری جدی مواجه ساخته و باید مورد سرزنش قرار گیرد.

قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دفاع دولت قانونی سوریه از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود در برابر هر گونه تجاوزی را حق قانونی و مشروع این کشور می داند و در عین حال، ادعای نقش کشورمان در این حادثه را بی اساس می داند و آن را تکذیب می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران افزایش تنش در منطقه نیست اما عمیقا معتقد است جامعه بین المللی و کشورهای جهان لازم است در برابر اشغالگری و تجاوزهای پی در پی و بی ثبات سازی رژیم صهیونیستی گامی اساسی و بلند بر دارند و برای اقدامات و تبلیغات دروغین و جنگ طلبانه رژیمی که تداوم‌ حیات نامشروع و جعلی خود را در تنش و درگیری در منطقه می داند، پاسخی قاطع و در خور داشته باشند.