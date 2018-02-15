اعلام آمادگی قطری ها برای مشارکت در رونق گردشگری سلامت جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، چند تن از سرمایه گذاران قطری ظهر روز چهارشنبه ٢٥ بهمن از بخش های مختلف بیمارستان کیش از جمله اورژانس، ایزوله تنفسی، اطفال، نوزادان، NICU، بخش بستری، دیالیز، VIP، بیماری های خاص، ICU، CCU و کلینیک های تخصصی بازدید کردند.

این سرمایه گذاران پس از بازدید از بخش های مختلف بیمارستان کیش در نشستی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و رییس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش و مدیران این بیمارستان، در زمینه مشارکت و سرمایه گذاری در جهت رونق گردشگری سلامت بحث و گفتگو کردند.

در این نشست سرمایه گذاران قطری با ابراز شگفتی از توسعه جزیره کیش در چند سال گذشته و وجود امکانات مناسب درمانی در این منطقه آزاد، ابراز علاقمندی کردند تا با ساخت یک مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی جدید در جزیره کیش و یا خرید و توسعه تجهیزات پیشرفته تر درمانی در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در جهت رونق گردشگری سلامت با سازمان منطقه آزاد کیش مشارکت داشته باشند.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود گردشگران سلامت از قطر بیشتر در زمینه اعمال جراحی زیبایی، استفاده از روش های پیشرفته درمانی و جراحی برای کاهش وزن افراد چاق و درمان انواع سرطان ها از امکانات درمانی جزیره کیش استفاده کنند.

به گفته سرمایه گذاران قطری، قرابت فرهنگی بین ایران و قطر، نزدیکی جزیره کیش با این کشور ، همچنین وجود بیمارستان مجهز در کیش و حضور پزشکان متخصص و حاذق ایرانی که شهرت جهانی دارند از جمله مزیت هایی است که موجب ترغیب ساکنان قطر برای سفربه جزیره کیش و بهره مندی از امکانات درمانی این جزیره خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست ضمن ابرازخرسندی از علاقمندی قطر برای رونق گردشگری سلامت در جزیره کیش اظهار داشت: پاکیزگی، امنیت مثال زدنی، نبود ترافیک و آلودگی هوا و همچنین آرامش کم نظیر جزیره کیش مزیت هایی است که گردشگران سلامت را از گوشه و کنار جهان برای سفر به این جزیره زیبا ترغیب می کند.

سعید پور علی با بیان اینکه نیاز نداشتن به ویزا برای سفر به کیش در کنار دیگر امکانات اقامتی مناسب این جزیره از جمله مزیت های ارزشمند توسعه گردشگری سلامت در این جزیره است تاکید کرد: رونق گردشگری سلامت در جزیره کیش از مهم ترین اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش است. از این رو سازمان برای سهولت سفر گردشگران سلامت از اقصی نقاط جهان به جزیره کیش آماده همکاری بوده و از اجرای طرح های پیشنهادی کشورهای مختلف در جهت سهولت سفر به کیش استقبال می کند.

دکترمحمد خلخالی ریس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش هم در این نشست با اشاره به پتانسیل های ارزشمند جزیره کیش در راستای تبدیل شده به قطب گردشگری سلامت کشور و منطقه گفت: چنانچه سرمایه گذاران قطری مرکز درمانی مستقلی را در جزیره کیش ایجاد نمایند ما در زمینه تامین منابع انسانی و دعوت به همکاری از پزشکان متخصص و فوق تخصص ایرانی در رشته های مختلف با آنها همکاری گسترده خواهیم داشت.

سرمایه گذاران قطری همچنین با اشاره به برگزاری جام جهانی ۲۰۲۰ به میزبانی این کشور اعلام آمادگی کردند تا با ساخت مجموعه ای مجهز شامل زمین فوتبال و دیگر امکانات استاندارد زمینه سفر ورزشکاران خارجی به جزیره کیش را در مدت زمان برگزاری این رویداد ورزشی فراهم کنند.

به گفته این سرمایه گذاران با توجه به مخاطبان گسترده دو شبکه تلویزیونی قطر در سطح بین المللی پخش مسابقات فوتبال و اردوهای ورزشی ورزشکاران در جزیره کیش فرصت مناسبی برای معرفی بیشتر این جزیره زیبای مرجانی در سطح جهانی است.

لازم به ذکر است این سرمایه گذاران در کشورهای ترکیه و آلمان نیز بیمارستانهای مجهزی را ساخته و در زمینه گردشگری سلامت در سطح بین المللی فعالیت های گسترده ای دارند.