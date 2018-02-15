پیشرفت ۳۵درصدی عملیات احداث ساختمان خانه شهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، ناصر وهاب زادگان مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام پیشرفت ۳۵ درصدی عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان خانه شهر، از تکمیل فونداسیون این بنا خبر داد و گفت: اقداماتی از قبیل آرماتوربندی و عایق بندی در بخش های مختلف پروژه به ویژه ضلع جنوبی ساختمان ادامه دارد.

وی با بیان آنکه نگاه ویژه مدیریت شهری به پروژه احداث ساختمان خانه شهر، تسریع عملیات اجرایی این طرح ها را در پی داشته است، مجموعه طراحی های این بنا را متناسب با بستر تاریخی محل اجرای پروژه و مطابق با ابعاد و الگوهای تاریخی دانست و یادآور شد: ساختمان خانه شهر علاوه بر سالن نمایشی با ظرفیت ۳۶۰ نفر، از امکاناتی نظیر کافه رستوران، عکاسخانه، گالری، راه موزه و نمازخانه برخوردار خواهد بود.

به گفته مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، یکی از ویژگی های مهم ساختمان خانه شهر، امکان دسترسی سریع شهروندان از ورودی ایستگاه مترو است که موجب رفاه حال بیشتر بازدیدکنندگان از این مجموعه فرهنگی- هنری خواهد شد.