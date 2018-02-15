فیلم «من یوسفم، مادر» در جشنواره فیلم های مستقل آمریکا پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «من یوسفم، مادر» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا فرطوسی، با بازی عباس غزالی و زهرا الربیعی بازیگر سرشناس عراقی در جشنواره بین‌المللی فیلم «سینه کوئست» آمریکا که جشنواره ویژه فیلم های مستقل است، حضور پیدا می‌کند.

فیلم سینمایی «من یوسفم، مادر» نخستین اثر سینمایی «محمدرضا فرطوسی» است که در ژانر دفاع مقدس و به زبان عربی تولید شده است که «عباس غزالی» از بازیگران سینمای ایران در کنار «زهرا الربیعی» بازیگر عراقی و سرشناس سینمای عرب به ایفای نقش می‌پردازند و حمیده موسوی، حمید حمیدی و احمد حیدری از دیگر بازیگران این اثر سینمایی هستند.

فیلم سینمایی «من یوسفم، مادر» داستان جوانی بغدادی با نام یوسف را روایت می‌کند که به دلیل ممانعت از حضور در جنگ علیه ایران توسط ارتش رژیم بعث، دستگیر شده است و بعد از مدتی ناپدید می‌شود.

«محمدرضا فرطوسی» پیش از ساخت «من یوسفم، مادر» با مستندهای خود همچون: «ایران، جنوب غربی» در مهمترین جشنواره‌های مستند دنیا از جمله؛ ایدفا، هات داکس، مونیخ، «ژان روش» پاریس، داکیوتاه آمریکا، دبی، بارسلونا و … حضور داشته و جوایز متعددی نیز کسب کرده است.

«محمدرضا فرطوسی» دانش آموخته سینما از شاگردان زنده‌یاد «عباس کیارستمی» و همچنین عضو خانه سینمای ایران است و در ورکشاپ‌های تخصصی سینما در کشورهای مختلف و اساتید برگزیده جهان شرکت کرده است و فیلم‌های وی مورد توجه ویژه جشنواره‌های بین‌المللی فیلم قرار گرفته و تاکنون با آثار خود، جوایز معتبری را از جشنواره‌های جهانی دریافت کرده است.