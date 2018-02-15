تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در فرودگاه امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه امام خمینی(ره)، ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با حضور تمامی عوامل فرودگاهی، ایرلاین‌ها و ارگان‌های فعال در مجموعه فرودگاه امام خمینی(ره) تشکیل شد.

علی رستمی، عضو هیات مدیره و معاون امور فرودگاهی فرودگاه امام خمینی (ره) در این جلسه خط مشی ارگان‌ها و عوامل فرودگاهی را تسهیل امور برای مسافرین در طول ایام عید، با توجه به افزایش چشمگیر حجم سفرها تعیین کرد.

وی با اشاره به این نکته که در ایام نوروز تعداد سفرهای روزانه فرودگاه از حدود ۱۶۰ پرواز به نزدیک ۲۵۰ پرواز خواهد رسید، گفت: برنامه ریزی ها به گونه ای خواهد بود که میزان تاخیر پروازها به حداقل برسد و شرکت های هواپیمایی موظف شدند علاوه بر اطلاع رسانی تاخیر پروازها در صورت لزوم از مسافران پذیرایی بعمل آورده و امکانات رفاهی برای آن‌ها فراهم کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: نظارت ها در ایام نوروز در فرودگاه تشدید خواهند شد تا از گران‌فروشی احتمالی و ایجاد مشکل برای مسافران جلوگیری شود و با هرگونه گران‌فروشی در این ایام به شدت برخورد خواهد شد

رستمی با بیان اینکه در ایام نوروز عوامل فرودگاهی، شرکت های هواپیمایی و کلیه ارگان موظف شدند تا با حداکثر توان خدمت رسانی کنند، گفت: مهمترین اصل در فرودگاه امام خمینی (ره) در ایام عید نوروز همچون همیشه حفظ ایمنی مسافران خواهد بود.

وی افزود: کلیه سامانه های ناوبری، ایکس ری و پل های تلسکوپی فرودگاه نیز برای اطمینان صحت عملکردشان مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و همچنین زیباسازی فضاها و محوطه فرودگاه نیز در حال انجام است.

رستمی از مسافران خواست: در ایام نوروز حتما سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند و اخبار فرودگاه امام خمینی (ره) فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.