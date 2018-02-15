فاز نخست پست برق شهید مدافع حرم «جاسم حمید» کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح پی از ظهر امروز در زمینی به مساحت چهار هکتار با دو دستگاه ترانس ۵۰ کیلوولت آمپر به ظرفیت جمعا ۱۰۰ مگاولت آمپر به صورت GIS کلنگ زنی شد.

هدف از اجرای این طرح، متعادل کردن بارگیری ترانس های پست اهواز۲، کاهش بار از شبکه ۲۳۰ کیلوولت به میزان ۹۰ مگاولت آمپر و انتقال آن به شبکه ۴۰۰ کیلوولت، افزایش پایداری شبکه فوق توزیع و بهبود ولتاژ در شهر اهواز عنوان شده است.

احداث این پست همچنین باعث آزادسازی ظرفیت خط نورد به میزان ۱۰۰ مگالت آمپر و موجب افزایش قابلیت مانور در شبکه فوق توزیع می شود.

اعتبار این پروژه ۲۱۰ هزار میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده و تمام مراحل طراحی، خدمات مهندسی، ساخت تجهیزات و اجرای عملیات آن توسط شرکت های داخلی صورت می گیرد.

با توجه به زمان بر بودن اجرای طرح به صورت GIS و نیز به منظور تامین بار مصارف صنعتی و خانگی منطقه مهدیس تا پیش از تابستان ۹۸ زمان بهره برداری آن است.

ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو در سفر یک روزه خود به خوزستان در جلسه شورای انسجام بخشی مدیران وزارت نیرو و مدیران صنعت آب و برق استان شرکت کرده و طرح مذکور را کلنگ زنی کرد.