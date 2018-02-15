به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم حل ریشه ای مشکل پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و اطلاع رسانی گفت: برای این موضوع باید یک فکر اساسی کرد. به همین علت ما مصوبه ای را مبنی بر اینکه مشترک قبل از دریافت پیامک خودش آن را انتخاب کند داشته ایم.

وی افزود: بر مبنای این مصوبه که به زودی ابلاغ می‌شود، سامانه تقاضای دریافت پیامک تبلیغاتی راه اندازی کردیم و بر اساس آن مشترک با رضایت قبلی نسبت به دریافت پیامک هایی که متقاضی آن است اقدام کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه لیستی از موضوعات پیامکی در اختیار مشترک قرار می گیرد که باید نسبت به آن تمایل خود را به دریافت پیامک هایی که نیاز دارد اعلام کند، افزود: با این وجود پیامک های سیاه تبلیغاتی با رضایت مشترک به پیامک سفید تبدیل می‌شود و منافع مشترک در این خدمات در نظر گرفته می‌شود.

USSD یک شبه قطع نمی شود

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت تصمیم برای قطع کدهای دستوری موبایل (USSD) گفت: برخی از اصناف می خواهند کاسبی خود را روی سرویس اینترنتی ببرند و با USSD مخالفند اما عده ای دیگر کسب و کارشان با این کدهای دستوری است و اخبار را به سمت این موضوع هدایت می کنند اما به طور کل ما نمی توانیم این موضوع را بر اساس سلیقه این اصناف در نظر بگیریم بلکه باید به منافع مردم توجه کنیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: امروز اینترنت برای تمام مناطق روستایی و جاده ای قابل دسترسی نیست و از آنجایی که درصد بالایی از فروش کارت های شارژ از طریق خدمات USSD در این مناطق انجام می‌شود تصمیم به قطع یک شبه این خدمت نمی توان گرفت.

وی گفت: در صورتی که این سرویس را قطع کنیم عده ای که کسب و کارشان بر پایه اپلیکیشن موبایل محور پرداخت است به یکباره شاهد سرریز بازار به سمت خدماتشان می شوند و ممکن است عده ای که در حوزه USSD خدمات می دادند ورشکست شوند البته موضوع ما مربوط به این مشکلات نخواهد بود و باید دغدغه امنیتی که بانک مرکزی دارد را برطرف کنیم. باید مردم بدانند که آنچه که استفاده می کنند دارای امنیت است و اگر قرار است که این سرویس به صورت کلی حذف شود با یک شیب آرام مردم را به سمت استفاده از خدمات دیگر سوق دهیم و نباید به یکباره این سرویس را حذف کرد.

فناوری ADSL در دنیا رو به انقراض است

وزیر ارتباطات همچنین در همایش وب و موبایل با اشاره به اینکه در سال ۹۲ حدود ۳ میلیون مشترک ADSL و ۳۰۰ هزار مشترک اینترنت موبایل داشتیم، گفت: ۵ سال پیش هنوز مفهوم پهنای باند سریع جا نیفتاده بود و فاصله دیجیتالی زیادی میان ایران با کشورهای منطقه وجود داشت.

وی با اشاره به نگاه لوکسی که در گذشته نسبت به فناوری اطلاعات بود گفت: در آن زمان اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلو بیت را کافی می دانستند اما امروز شاهد هستیم که از ۱۰۰ میلیون گوشی موجود در بازار ۶۰ میلیون آن گوشی هوشمند است و کاربران با موبایل به اینترنت وصل می شوند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در ۵ سال گذشته برای توسعه فناوری اطلاعات تصریح کرد: اگر چه به رغم توسعه صورت گرفته در بخش اینترنت ثابت نتوانستیم آن طور که باید توسعه پیدا کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: فناوری ADSL در دنیا رو به انقراض است و فناوری شبکه دسترسی فیبر نوری (STTH) در حال گسترش است. در همین حال برآورد می‌شود که در حوزه زیرساخت بخش ثابت وضعیت رشد ۱۰ برابر در این حوزه وجود دارد.

جهرمی همچنین از رشد ثابت ۱۰ درصدی سالانه در بخش وب سایت های کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمارها سرویس های موبایلی رشد دو برابری دارند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اهمیت حفظ اطلاعات کاربران توسط ارائه کنندگان خدمات و اپراتورها گفت: نکته بسیار مهمی در که در این حوزه باید به آن توجه کرد حفظ حقوق کاربران است که باید در قالب شرایط ضمن عقد، حقوق مشترک تحت عنوان قوانین حقوقی مستند شود و در زمان عرضه سرویس به وی ارائه شود.