رعایت عدالت مهمترین خواسته مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر پنج شنبه در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رعایت عدالت مهمترین خواسته مردم در جامعه است، اظهار داشت: مردم با حضور پر شود خود در راهپیمایی بار دیگر وحدت و همدلی خود را به جهانیان اثبات کردند.

وظیفه مسئولان با حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سنگین تر شده است

وی ادامه داد: وظیفه مسئولان با حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن روز به روز سنگین تر می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند کشور است، بیان کرد: این استان از دیر باز به شجاعت و عدالت محوری مشهور بوده است.

پیشگیری از وقوع جرم باید در جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد

وی بیان کرد: بیعت بختیاری ها با امام خمینی(ره) نمونه ای از وفاداری های مردم این استان به نظام اسلامی در زمان انقلاب اسلامی بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم باید در جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید برنامه های فرهنگی و اموزشی در راستای پیگیری از وقوع جرم در مناطق مختلف کشور برگزار شود و تلاش شود دلایل ایجاد جرم در جامعه از بین برود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید از ظرفیت اسلامی و تقویت باورهای دینی برای کاهش وقوع جرم بهره بیشتر گرفت.