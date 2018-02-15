ترامپ از محل حادثه فلوریدا بازدید خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ریانووستی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پس از حادثه تیراندازی در مدرسه ای در فلوریدا آمریکا اظهار داشت که قصد دارد از محل وقوع این حادثه بازدید کند.

ترامپ گفت: من قصد دارم از پارکلند بازدید کنم تا با خانواده ها و مقامات محلی ملاقات داشته باشم. اکنون آمریکا ملتی ماتم زده است.

وی افزود: قصد دارد برای ارتقا سلامت روانی آمریکا و امنتر کردن فضای مدارس، تلاش کند. هیچ دانش آموز و معلمی در آمریکا نباید در معرض تهدید قرار گیرد.

ترامپ همچنین خواستار نیمه برافراشته شدن پرچم آمریکا به مناسبت کشته شدن ۱۷ دانش آموز در پارکلند فلوریدا شد.

گفتنی است که بر اثر تیراندازی یک فرد مسلح در دبیرستانی واقع در شهر پارکلند ایالت فلوریدای آمریکا دستکم ۱۷ نفر از شهروندان این کشور کشته شدند.

برخی منابع نیز تعداد زخمی شدگان در این حادثه را بین ۲۰ تا ۵۰ نفر اعلام کردند.