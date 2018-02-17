به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل برختولد سفیر آلمان در ایران با دکتر حجتالله صالحی رئیس مرکز نظام ایمنی هستهای کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که رئیس شرکت GRS آلمان نیز حضور داشت سند همکاریهای دوجانبه با هدف ارتقای توانمندیهای مرکز نظام ایمنی هستهای کشور به امضای دو طرف رسید.
امضای این تفاهم نامه در پی دیدار خردادماه مدیران ارشد شرکت GRS از این مرکز و تبادل نظر در خصوص همکاریهای دو جانبه در زمینه های مختلف ایمنی هسته ای از قبیل کدهای تخصصی ایمنی هسته ای، آموزش پرسنل و تبادل تجربیات در خصوص تاسیس مرکز ایمنی هسته ای بوده است.
مرکز نظام ایمنی هستهای کشور پیش از این نیز همکاریهای بینالمللی خود را با اتحادیه اروپا و مرکز نظام ایمنی هستهای سوئیس آغاز نموده است.
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