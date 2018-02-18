اشاعه تعالیم قرآنی در جامعه نیازمند رویکرد و اقدام فرادستگاهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صفر قربان‌پور اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، آمار آسیب های اجتماعی در کشور بایستی سالانه پنج درصد کاهش یابد و نهایتا در پایان برنامه ششم، به طور کلی آسیب‌های اجتماعی ۲۵درصد تنزل داشته باشد، یکی از مهمترین مباحثی که در تحقق این هدف‌گذاری می تواند اثرگذار باشد، ترویج فرهنگ و آموزه های قرآنی و سیره و منش اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در حال حاضر نظامی با ساختار حکومت دینی و مبتنی بر ولایت فقیه جز جمهوری اسلامی ایران در دنیا وجود ندارد و بهترین وسیله برای تحقق آرمان‌های این نظام، عمل به تعالیم و آموزه های قرآن است.

وی بیان کرد: یکی از راه‌های ترویج و اشاعه معارف قرآنی در جامعه، برگزاری جشنواره ها و مسابقات قرآنی است که در این زمینه جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و گل های فاطمی(س) در استان مرکزی چند سالی است آغاز شده و پیش بینی می‌شود سال آینده ۱۰هزار نفر در استان در این جشنواه شرکت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: نگاه به این جشنواره ها باید کاملا فرا دستگاهی باشد و مسئولان شهرستانی باید برای توسعه آن زمینه سازی کنند.

قربانپور ادامه داد: شهرستان های استان علی‌رغم همه مشکلات اعتباری و نیروی انسانی که دارند می‌توانند در امور قرآنی جدی‌تر وارد شوند، ازجمله اینکه تعداد مؤسسات قرآنی این شهرستان که در حال حاضر یک مؤسسه است افزایش یابد، همچنین خانه‌های قرآنی شهری و روستایی در مناطق مختلف با تعامل بیشتر با مرکز استان بایستی افزایش یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: علاوه بر افزایش نقش دستگاه‌ها و مردم در گسترش فضای قرآنی و توسعه مؤسسات باید در حوزه توسعه نرم افزاری قرآن نیز تلاش شود، انتظار می‌رود استان مرکزی در تحقق سهم این استان در افق ۱۴۱۴ از نظر تعداد حافظان قرآن، با توجه به استعدادهایی که دارد پیشگام باشد.