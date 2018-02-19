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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۸

عرضه اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی در بانک انصار

عرضه اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی در بانک انصار

بانک انصار با مجوز صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ریالی منتشر می‌کند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، این اوراق یکساله، با سود ۲۰ درصد سالانه و معاف از مالیات است و سود آن به‌صورت ماهیانه پرداخت می‌شود. نرخ بازخرید این اوراق نیز ۱۴ درصد سالانه خواهد بود.

در این گزارش آمده است، هموطنان عزیز می‌توانند برای بهره‌مندی از این فرصت سرمایه گذاری استثنایی از روز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۹۶ به مدت دو هفته به شعب بانک انصار در سراسر کشور مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات مشتریان به  شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ تماس حاصل کنید.

کد مطلب 4229567

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