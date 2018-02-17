طرح جدید ترافیک به شورا بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آرام با اشاره به برخی از بندهای طرح جدید ترافیک ۹۷ گفت : برخی از بندهای این طرح مغایر با قانون بوده است که این بندها به شورا ارسال شده که براساس قانون شورا باید تا ۱۰ روز کاری نسبت به اصلاح بندهای مغایر قانون اقدام و آن را به فرمانداری تهران ارسال کند.

وی ادامه داد: در صورتی که شورای شهر نسبت به اصلاح بندهای مغایر قانون که توسط فرمانداری تهران احصا شده است اقدام نکند، موضوع برای بررسی بیشتر به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود و آن هیات نیز ظرف ۱۵ روز کاری در این خصوص نظر خود را اعلام خواهد کرد.