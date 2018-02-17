حسن ولی زاده عصر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در حال حاضر ایران از نظر تولید علم در منطقه رتبه نخست و در رشد شتاب علمی در دنیا رتبه اول را دارد اما سؤال اینجاست آیا تاکنون توانسته‌ایم مشکلات مربوط به حوزه اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی جامعه را حل کنیم!؟

وی کسب رتبه‌های برتر دنیا توسط دانشگاه‌های ایران را نشان‌گر حرکت مثبت در جهت توسعه مرزهای دانش عنوان کرد و افزود: در دهه هفتاد سیاست‌گذاری‌های خوبی در حوزه حرکت در مسیر تولید علم، افزایش دانایی و دانش در دانشگاه‌ها و افزایش سهم کشور در تولید علم دنیا صورت گرفت و توانستیم در این زمینه حرکت کنیم و در واقع پیش از آن نمی‌توانستیم مقاله چاپ کنیم و در تولید علم سهم چندانی نداشتیم.

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ادامه داد: پس بنا بر این نباید اجازه دهیم سرمایه عظیمی که پشت این مسائل خوابیده تا امروز به نقطه فعلی که ایستاده‌ایم برسیم به‌راحتی کاربرد و کاربست علم را نادیده گرفته شود.

ولی زاده بابیان اینکه تبدیل دانشگاه‌ها به‌کلینیک در راستای حل مشکلات و معضلات جامعه از رویکردهای دولت تدبیر و امید و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، گفت: باید این رویکرد در جامعه نهادینه شود و هر موقعی که جامعه با مشکلات و معضلاتی روبرو شد برای حل آن به دانشگاه‌ها مراجعه کند.

وی تأکید کرد: باید قبول کنیم که فاصله جامعه با دانشگاه‌ها فاصله کمی نیست در راستای سیاست و رویکرد دولت توانستیم کلینیک صنعت، معدن و تجارت را در شهرک صنعتی شهید سلیمی راه‌اندازی کنیم این مهم منجر شد تا دانشگاه شهید مدنی ارتباط خود را با جامعه مستحکم‌تر کند.

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ذکر اینکه هنوز اعتماد بین دانشگاه و دانشگاهیان و مردم و سایر نهادهای دیگر برقرار نشده است، گفت: علت این‌ها نیز به موضوع عدم برقراری ارتباط بین دانشگاه‌ها و جامعه برای حل مشکلات و معضلات جامعه نشأت می‌گیرد.

ولی زاده خاطرنشان کرد: اعتبارات و زیرساخت‌هایی که دانشگاه‌های هم‌تراز کشورمان با در کشورهای همسایه دارند اصلاً قابل‌مقایسه نیست به‌طوری که اعتبارات دانشگاه‌ها در کشورهای همسایه چند برابر اعتبارات دانشگاه‌های ماست اما اگر هدف کمک به دانشگاه‌ها باشد باید دولت و مجلس سعی کنند تا زیرساخت‌های لازم در دانشگاه‌ها ایجاد شود.