ربات همبرگرپز از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، فلیپی نام یک ربات دستیار آشپزی است که توسط شرکت میسو رباتیکس تولید شده و با استفاده از آن می تواند فرایند طبخ برخی از انواع غذاهای آماده مانند همبرگر را تسهیل و تسریع کرد.

شرکت سازنده که یک شرکت نوپای فناوری است برای تولید انبوه این ربات تا به حال ۱۴ میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرده و قصد دارد در گام اول آن را در ۵۰ اغذیه فروشی نصب کند.

ربات یادشده که متشکل از یک بازوی رباتیک است، با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی خود روند طبخ همبرگر را هر بار و با توجه به اطلاعات محیطی دریافتی بهبود می بخشد تا محصول نهایی با بهترین کیفیت طبخ شده باشد.

این بازوی رباتیک به سادگی قابل حمل و نصب در محل استفاده است و به گونه ای طراحی شده که با توجه به فضای محیط و معماری محل استفاده قابل تغییر باشد.

محصول یادشده دارای شش مفصل و همین طور حسگرهای حرارتی، سه بعدی و تعدادی دوربین برای شناسایی موانع محیطی است. این ربات قادر به دریافت مستقیم سفارش غذا نیز هست. ربات یادشده کارهایی مانند برداشتن همبرگر خام، قرار دادن آن بر روی فر، پشت و رو کردن و کنترل دائم زمان و دمای طبخ و در نهایت برداشتن آن از روی فر را انجام می دهد. قیمت و زمان دقیق عرضه این محصول هنوز اعلام نشده است.