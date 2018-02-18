شگرد برخی شرکت های شهرداری برای تسویه هزینه های فاقد اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده معاون نظارت شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: برخی شرکت ها زیرمجموعه شهرداری هزینه های فاقد اعتبار خود را به عنوان دیون محاسبه می‌کنند و می‌خواهند از این طریق آن را تسویه کنند.

متن تذکر حبیب زاده به شرح زیر است:

سازمان ها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران، متاسفانه شاهد هستیم طی سنوات اخیر برخی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران هزینه های فاقد اعتبار خود را جزو دیون تلقی نموده و پیگیر تسویه آن از محل مذکور می باشند. در حالی که هزینه های مذکور به جهت فاقد اعتبار بودن فاقد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران می باشند و قبل از هرگونه اقدام در جهت تسویه آن و قرار گرفتن در ردیف دیون باید در ردیف مربوطه (ردیف هزینه مرتبط) پیش بینی و پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران اقدام لازم صورت گیرد.