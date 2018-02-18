کمبود سرانه مطالعه موجب بیگانگی دانش آموزان با ادبیات شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفت و گوی فرهنگی با موضوع بررسی سرانه مطالعه در مدارس و دانش آموزان، با حضور عباس قدیر محسنی نویسنده کودک و کارشناس مرکز تجربیات و ایده‌های نو کانون فکری کودکان از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

قدیر محسنی ابتدای این برنامه گفت: رئیس جمهور در روز اول مهر روز بازگشایی مدارس اشاره کردند که کتاب‌های درسی ما به جای اینکه دانش آموزان ما را برای آینده تربیت کند به گذشته می‌برد. ایشان به صورت مستقیم نوک پیکان انتقاد خود را به سوی کتاب های درسی نشانه گرفتند.

وی افزود: وقتی کتاب های درسی ما دانش آموزان را برای آینده تربیت نکند باید هم شاهد این وضعیت سرانه مطالعه باشیم. متاسفانه ما کتابخانه های خوب و کتاب دار در مدارس خود نداریم. در همه مدارس دنیا وقتی دانش آموزان از مدرسه فارغ التحصیل می شوند با ۱۰۰ رمان برتر دنیا آشنا هستند اما در کشور ما دانش آموزان یک بیت از اشعار حافظ را نمی توانند صحیح بخوانند.

کارشناس مرکز تجربیات و ایده های نو کانون فکری کودکان در ادامه گفت: در دنیا از شاعران و نویسندگان به مدارس دعوت می کنند. در کشور ما در هفته کتاب عده ای شاعران و نویسندگان را دعوت کردند اما در نهایت مدیران مدارس آنها را راه ندادند و این مایه تاسف است. به نظر می رسد آموزش و پرورش ما خیلی از سطح دنیا عقب تر است.

این نویسنده کودک در پایان گفت: باید بررسی کنیم که خود معلمان و مدیران مدرسه های کشورمان چه میزان کتاب می خوانند و چه قدر با شعر و کتاب و داستان های روز آشنایی دارند و البته کاملا مشخص است که میزان آن محدود است و این مسئله را می توان در بیگانه بودن دانش آموزان و دانشجویان با ادبیات و هنر و سینما مشاهده کرد.