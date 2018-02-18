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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

اختصاصی مهر؛

مخالفت اعضای شورای عالی کار با واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه

مخالفت اعضای شورای عالی کار با واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه

در جلسه عصر امروز، اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار، با واریز منابع سازمان تامین اجتماعی، به حساب خزانه داری کل کشور مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در محل وزارت  تعاون کار و رفاه اجتماعی در حالی آغاز شد که نمایندگان کارگر و کارفرما از مصوبه مجلس مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به خزانه داری در قالب بند ز تبصره هفت لایحه بودجه کل کشور، انتقاد کردند. بر این اساس نامه‌ای تنظیم و به امضای تمام اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار رسیده است که متن آن به شرح زیر است:

اعضای شورای عالی کار متشکل از گروه کارگر و کارفرما در جلسه امروز ۲۹/۱۱/۹۶ مخالفت شدید خود را با بند ذیل تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور اعلام داشته و از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم از آنجا که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی می باشد، نسبت به حذف بند ز تبصره هفت لایحه بودجه احترام نماید؛ در غیر اینصورت مسئولیت عواقب این نوع دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی را باید پذیرا باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و شصت و نهمین جلسه شورای عالی کار عصر امروز با دستور کار بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد ۹۷ و گزارشات دو کمیته روابط کار و کمیته دستمزد آغاز شد.

کد مطلب 4231278
محمد جندقی

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