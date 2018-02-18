مخالفت اعضای شورای عالی کار با واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حالی آغاز شد که نمایندگان کارگر و کارفرما از مصوبه مجلس مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به خزانه داری در قالب بند ز تبصره هفت لایحه بودجه کل کشور، انتقاد کردند. بر این اساس نامه‌ای تنظیم و به امضای تمام اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار رسیده است که متن آن به شرح زیر است:

اعضای شورای عالی کار متشکل از گروه کارگر و کارفرما در جلسه امروز ۲۹/۱۱/۹۶ مخالفت شدید خود را با بند ذیل تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور اعلام داشته و از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم از آنجا که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی می باشد، نسبت به حذف بند ز تبصره هفت لایحه بودجه احترام نماید؛ در غیر اینصورت مسئولیت عواقب این نوع دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی را باید پذیرا باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و شصت و نهمین جلسه شورای عالی کار عصر امروز با دستور کار بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد ۹۷ و گزارشات دو کمیته روابط کار و کمیته دستمزد آغاز شد.